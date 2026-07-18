Joel Huiqui no le cierra las puertas a Erik Lira, aunque advierte: “Es la esencia de Cruz Azul”

El técnico destaca la actitud del equipo que permitieron la remontada celeste como visitantes ante el San Luis, que le permitió arrancar con triunfo el Apertura 2026

El timonel arrancó con el pie derecho el Apertura 2026 | Imago7

El Cruz Azul inició su participación en el Apertura 2026 con un triunfo sobre el Atlético de San Luis, y Joel Huiqui valoró la actuación de sus dirigidos en el partido disputado en el Estadio Alfonso Lastras. El exdefensor destacó la intensidad del encuentro y la capacidad del equipo para mantener el control a pesar de algunos errores puntuales.

“Hoy el partido como lo esperamos era un partido intenso, veíamos un poco lo que Diego (Mejía) había hecho en sus otros equipos y me parece que fue un comienzo bastante bueno para nosotros, tuvimos un par de ocasiones muy buenas. Nos sorprende el inicio del segundo tiempo, un error donde no logramos contener, sobre todo resolver la acción específica individual y bueno el segundo gol cayó muy rápido. Me quedo mucho con la actitud de los jugadores y los cambios”, comentó Huiqui.

Huiqui también se refirió al desempeño de Érick Lira, quien estuvo presente en el partido tras su participación en el Mundial 2026. El defensa es considerado pieza clave del equipo y su profesionalismo fue destacado por el exfutbolista.

“Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero para mí la gran responsabilidad que tiene Érick, sobre todo, después de ir a una competencia tan grande como es el Mundial y presentarse una semana después a jugar un partido es, la verdad, admirable. Es un jugador que lo ha demostrado dentro y fuera de la cancha, es un jugador que pertenece a Cruz Azul y hoy es la esencia de Cruz Azul”, afirmó.

El timonel analizó el interés que existe de otros clubes por Lira y la posibilidad de que considere una transferencia en el futuro. Huiqui dejó claro que, por el momento, la prioridad es el club y la participación de Lira en el torneo actual.

“Obviamente los intereses que haya para él, nos encantaría a todos nosotros que él pudiera cumplir su sueño, pero eso está por verse. El equipo que está interesado, en él, que presente una oferta formal, para que él la pueda considerar”.

Finalmente, el exdefensor resaltó la importancia de mantener la competitividad en la Liga MX y reconoció el esfuerzo de los clubes por invertir en sus proyectos deportivos. Huiqui hizo un análisis sobre la eliminación del descenso en el torneo, tema que ha generado debate en la afición y en la prensa especializada.

“Es importante para nosotros mantener la competencia a un alto nivel, y el gran esfuerzo que han hecho todos los equipos para invertir sobre todo en los proyectos, en infraestructuras, sobre todo en los jugadores, también es muy importante. Yo creo que ese sentido tenemos que agradecer a los dueños de la Liga, porque ellos han puesto mucho. Ahora, el debate es complicado, no es fácil el debate decir que haya descenso, o no haya, es un tema que tenemos que tocar con más calma y más tiempo”, concluyó.

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