Partidos de hoy 15 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este sábado
La oferta futbolística internacional tendrá presencia importante a través de la multiplataforma de Claro Sports este sábado
La actividad futbolística de este sábado 15 de agosto tendrá uno de sus principales reflectores con el regreso de la Liga MX, con tres encuentros iniciando con el Atlante vs Toluca, más tarde Monterrey se medirá ante FC Juárez y Atlas cerrará el día frente a Tigres UANL en una cartelera que también incluye encuentros de LaLiga, MLS, Eredivisie, Liga de Expansión MX y Saudi Pro League.
La oferta internacional tendrá presencia importante a través de Claro Sports, que transmitirá dos amistosos de alto perfil: Manchester United vs AC Milan a las 08:45 horas e Inter vs Real Betis a las 11:30, además del choque de Primeira Liga entre Rio Ave y FC Porto a las 13:30. Así que prepara tu sillón favorito desde primera hora porque la agenda presenta opciones tanto para seguir el fútbol mexicano como para ver a varios de los clubes más reconocidos de Europa.
Además, la jornada tendrá actividad en otras competencias del continente y Europa. La MLS contará con una amplia cartelera de 11 partidos, entre ellos Nashville SC vs Inter Miami CF y LAFC vs San Diego FC, mientras que la Eredivisie, la Jupiler Pro League de Bélgica, la Liga de Expansión MX y la Saudi Pro League también tendrán encuentros a lo largo del día. En España, LaLiga presenta los duelos Alavés vs Getafe y Sevilla vs Rayo Vallecano.
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Agenda de partidos de hoy: horarios y dónde ver este 15 de agosto
En Claro Sports te damos a conocer los partidos más relevantes de este sábado 15 de agosto, una jornada cargada de actividad futbolística en distintas partes del mundo:
Liga MX
- Atlante vs Toluca | 17:00 MX | Azteca 7
- Monterrey vs FC Juárez | 19:10 MX | Canal 5, TUDN, VIX
- Atlas vs Tigres UANL | 21:10 MX | Canal 5, TUDN, VIX
LaLiga
- Alavés vs Getafe | 11:30 MX | SKY Sports
- Sevilla vs Rayo Vallecano | 13:30 MX | SKY Sports
Primeira Liga
- Rio Ave vs FC Porto | 13:30 MX | En vivo por Claro Sports
- Alverca vs Estrela | 08:30 MX | Sin transmisión en México
- Académico de Viseu vs Santa Clara | 11:00 MX | Sin transmisión en México
Major League Soccer
- Atlanta United FC vs Red Bull New York | 17:30 MX | Apple TV
- CF Montréal vs D.C. United | 17:30 MX | Apple TV
- Charlotte FC vs Columbus Crew | 17:30 MX | Apple TV
- Orlando City SC vs FC Cincinnati | 17:30 MX | Apple TV
- Toronto FC vs New England Revolution | 17:30 MX | Apple TV
- Houston Dynamo FC vs LA Galaxy | 18:30 MX | Apple TV
- Nashville SC vs Inter Miami CF | 18:30 MX | Apple TV
- Colorado Rapids vs Sporting Kansas City | 19:30 MX | Apple TV
- Real Salt Lake vs Minnesota United FC | 19:30 MX | Apple TV
- LAFC vs San Diego FC | 20:30 MX | Apple TV
- San Jose Earthquakes vs St. Louis CITY SC | 20:30 MX | Apple TV
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Jupiler Pro League (Bélgica)
- Union St.-Gilloise vs Zulte-Waregem | 08:00 MX | DAZN App
- KV Kortrijk vs Antwerp | 10:15 MX | DAZN App
- Oud-Heverlee Leuven vs Club Brugge | 12:45 MX | DAZN App
- Racing Genk vs KVC Westerlo | 12:45 MX | DAZN App
Liga de Expansión MX
- Cruz Azul Hidalgo vs Club Atlético Morelia | 12:00 MX | AYM Sports
- Cancún FC vs Durango | 19:00 MX | AYM Sports
- Dorados de Sinaloa vs Tlaxcala FC | 19:00 MX | ESPN, Disney+
Eredivisie
- Willem II vs NEC Nijmegen | 08:30 MX | Disney+
- FC Utrecht vs AZ Alkmaar | 10:45 MX | Disney+
- Excelsior vs PSV Eindhoven | 12:00 MX | Disney+
- Fortuna Sittard vs SC Cambuur | 13:00 MX | Disney+
Amistosos
- Chelsea vs Real Sociedad | 07:00 MX | Sin transmisión en México
- Bayern Múnich vs RB Leipzig | 07:30 MX | Sin transmisión en México
- Borussia Mönchengladbach vs Aston Villa | 07:30 MX | Sin transmisión en México
- Newcastle United vs Bayer Leverkusen | 08:00 MX | Sin transmisión en México
- Manchester United vs AC Milan | 08:45 MX | En vivo por Claro Sports
- Borussia Dortmund vs AS Roma | 09:30 MX | Sin transmisión en México
- Inter vs Real Betis | 11:30 MX | En vivo por Claro Sports
Saudi Pro League
- Al Taawoun vs Al Khaleej | 10:15 MX | DAZN App
- Al Ittihad vs Al Kholood | 12:00 MX | DAZN App
- Al Nassr vs Al Fateh | 12:00 MX | DAZN App