Jugando Claro, en vivo | Sábado 15 de agosto

En Claro Sports se analiza todo lo ocurrido en el fútbol mexicano e internacional

La jornada futbolística llega a su análisis en Jugando Claro, el espacio de Claro Sports donde cada noche repasamos los resultados, las noticias y los acontecimientos que marcaron el día dentro y fuera de las canchas.

Con la participación de nuestros comentaristas, revisamos los partidos más relevantes del fútbol nacional e internacional, las actuaciones que dejaron huella, las decisiones que generaron conversación y las historias que comienzan a tomar protagonismo de cara a los próximos compromisos.

Además, ponemos en contexto lo ocurrido durante la jornada para conocer qué equipos atraviesan un buen momento, cuáles necesitan reaccionar y qué escenarios se presentan para las siguientes fechas. Todo con información actualizada y el análisis de nuestros especialistas. Acompáñanos en Jugando Claro y participa en la conversación: ¿qué fue lo más destacado de la jornada y qué tema consideras que debe estar sobre la mesa?

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