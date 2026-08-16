Saprissa vs Cartaginés en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Promesa de gran partido en el cierre de la jornada del sábado.

Saprissa Cartaginés, en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa y Cartaginés se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en uno de los partidos más atractivos de la fecha. Los Morados llegan como líderes y con puntaje perfecto después de ganar sus tres primeras presentaciones, mientras los Brumosos suman seis unidades y buscarán dar el golpe en Tibás para acercarse a la cima de la clasificación.

El encuentro se disputa en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá y enfrenta a dos equipos que también están compitiendo en la Copa Centroamericana. El conjunto de Hernán Medford intentará prolongar su excelente comienzo de semestre, mientras el equipo de Amarini Villatoro buscará frenar al líder y conseguir su tercera victoria en el torneo nacional. Sigue Saprissa vs Cartaginés en vivo, con el resultado actualizado, goles y las principales acciones minuto a minuto del partido.

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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs Cartaginés hoy 15 de agosto de 2026?

El encuentro entre Saprissa y Cartaginés será el sábado 15 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Saprissa vs Cartaginés para la jornada 4, al momento

Ni Saprissa ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica.

Antecedentes del Saprissa vs Cartaginés y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Cartaginés:

15 de marzo de 2026 | Cartaginés 2-1 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Saprissa 0-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de diciembre de 2025 | Saprissa 2-1 Cartaginés | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 11 de diciembre de 2025 | Cartaginés 1-2 Saprissa | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 28 de septiembre de 2025 | Saprissa 2-1 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

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