Athletic Club vs FC Barcelona en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 27
No te pierdas las acciones de este partido desde la cancha del Estadio de San Mamés
¿Dónde ver el Athletic Club vs FC Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online
Las acciones de la jornada 27 de LaLiga entre el Athletic Club y el Barcelona se podrán seguir en vivo y en directo a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports tenemos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Athletic Club vs FC Barcelona para la jornada 27, al momento
El Barcelona también llega golpeado por las recientes bajas de Jules Koundé y Alejandro Balde.
Athletic: Unai Simón, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Jesús Areso, Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Oihan Sancer, Uani Gómez, Iñaki Williams y Gorka Guruzeta.
Barcelona: Joan García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Eric García, Marc Bernal, Pedri, Fermín, Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.
¿A qué hora inicia el Athletic Club vs FC Barcelona hoy 7 de febrero de 2026?
El Athletic contra Barcelona promete ser un duelo repleto de grandes emociones este sábado 7 de marzo. El silbatazo inicial se dará a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean todas y todos bienvenidos a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Athletic de Bilbao y Barcelona, desde el Estadio de San Mamés, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga.
Ambos equipos llegan a este duelo con el orgullo herido, tras ser eliminados en la Copa del Rey, con la ilusión y el compromiso de enderezar el barco en LaLiga. El conjunto culé sólo piensa en afianzarse en el liderato, ante un rival que llega con una racha de cinco partidos sin derrota. Barça es el mandamás con 64 puntos, mientras que el Athletic es noveno con 35 unidades. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser espectacular.