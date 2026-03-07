Athletic Club vs FC Barcelona en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 27

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean todas y todos bienvenidos a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Athletic de Bilbao y Barcelona, desde el Estadio de San Mamés, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga.

Ambos equipos llegan a este duelo con el orgullo herido, tras ser eliminados en la Copa del Rey, con la ilusión y el compromiso de enderezar el barco en LaLiga. El conjunto culé sólo piensa en afianzarse en el liderato, ante un rival que llega con una racha de cinco partidos sin derrota. Barça es el mandamás con 64 puntos, mientras que el Athletic es noveno con 35 unidades. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser espectacular.