Lewis Hamilton enciende la polémica: cuestiona la potencia del motor Mercedes

El piloto de Ferrari no entiende de dónde salió la diferencia de potencia que muestra la escudería alemana en el GP de Australia

Bomba en la F1: Hamilton pone bajo la lupa el motor de Mercedes. | Reuters

Lewis Hamilton desató la polémica en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 al poner sobre la mesa una duda sobre el motor de Mercedes. Después de la clasificación del Gran Premio de Australia, el piloto de Ferrari dijo que no entiende de dónde salió la diferencia de potencia que mostró la escudería alemana en Melbourne, donde George Russell logró la pole y Kimi Antonelli completó la primera fila.

La declaración de Hamilton fue directa. “No lo entiendo exactamente”, dijo ante medios de comunicación. Luego añadió que Mercedes “no mostró” ese nivel en los test y que ahora apareció con “potencia extra”. También señaló que Ferrari necesita entender qué está pasando y expresó su deseo de que la explicación no esté en el debate sobre la relación de compresión del motor.

El contexto de esas palabras está en una discusión técnica que ha rondado el nuevo reglamento de unidades de potencia para 2026. Varios rivales habían puesto atención al posible beneficio de Mercedes por una ventaja en la relación de compresión. Hamilton fue más lejos y dijo que se sentiría decepcionado si la FIA permitió algo que, a su juicio, no estaría dentro del reglamento. Incluso afirmó que, si ese fuera el caso, pediría a su equipo hacer lo mismo para tener más potencia.

La FIA ya había movido ficha antes de este fin de semana. El 28 de febrero informó que aprobó cambios al reglamento de 2026 y, en una explicación posterior, detalló que la verificación del límite de relación de compresión no solo se hará en condiciones ambiente, sino también a una temperatura operativa representativa de 130°C. Ese ajuste fue presentado como parte de las enmiendas avaladas por votación electrónica y con aprobación de los fabricantes de unidades de potencia en los puntos que les competen.

La molestia de Hamilton también nació de la diferencia que vio en pista. En la qualy de Australia, Russell marcó 1:18.518 y Antonelli 1:18.811 para asegurar el 1-2 de Mercedes. Hamilton, ya con Ferrari, quedó séptimo en una sesión en la que explicó que su auto perdió potencia en Q2 y que después el equipo quedó fuera de ritmo. Ese contraste alimentó la sospecha del británico sobre el rendimiento del motor rival.

TE PUEDE INTERESAR: