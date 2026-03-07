Juventus vs Pisa, en vivo la Serie A 2025-26: resultado y goles de la jornada 28
El cuadro de Turín sigue peleando por los puestos continentales y recibe a uno de los equipos comprometidos con el descenso.
¿A qué hora inicia Juventus vs Pisa hoy, 7 de marzo de 2026?
El encuentro en el Allianz Stadium de Turín arrancará a las 8:45 p.m. locales. Las personas que están en el continente americano deben hacer una resta de hora, según su huso.
- México: 1:45 p.m.
- Colombia: 2:45 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 2:45 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 1:45 p.m.
- Argentina: 4:45 p.m.
Alineaciones de Juventus vs Pisa para la jornada 28, al momento
Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Bambiaso; Locatelli, McKennie, Thuram; Conceiçao, David y Yildiz.
Pisa: Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Aebischer, Marin, Hojholt, Angori; Moreo y Durosinmi.
¿Dónde ver Juventus vs Pisa en vivo? Canales de TV y streaming online
Aunque habrá una cadena transmitiendo para la mayoría de países, es necesario revisar las opciones disponibles para cada país en América:
- México: ESPN y Disney+.
- Colombia: ESPN y Disney+.
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN y CBS Sports.
- Centroamérica: Disney+.
- Argentina: ESPN y Disney+.