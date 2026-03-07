Sofía Ramos se corona en Dudinska 50 y comanda a los fondistas mexicanos

La delegación mexicana presente en esta prueba se colgó un oro y dos medallas de bronce

Sofía Ramos se coronó en Eslovaquia. | @sofia_rrodriguez

La marcha mexicana firmó una jornada positiva este sábado 7 de marzo en la edición 45 de Dudinska 50, competencia categoría oro de World Athletics, con la victoria de Sofía Ramos Rodríguez en la prueba femenil de maratón y dos terceros lugares en la media maratón.

Ramos se quedó con el primer lugar en la prueba de fondo realizada en Eslovaquia tras cruzar la meta con un tiempo de 3:35:37, en una actuación sólida que tomó forma desde los primeros kilómetros. Luego de un arranque ofensivo de su compatriota Nadia González Manjarrez, la prueba cambió pronto de dueña y Ramos Rodríguez tomó el control.

La diferencia comenzó a construirse desde el kilómetro 6, cuando Sofía Ramos quedó sola al frente y mantuvo el ritmo hasta asegurar una victoria sin presión en el tramo final. El resultado confirmó el dominio de la mexicana en una de las citas relevantes del calendario internacional de marcha.

El triunfo también dio continuidad al buen momento de Ramos en Eslovaquia. En 2025 ya había subido a lo más alto del podio en este mismo país, cuando conquistó la prueba de 20 kilómetros con un registro de 1:36:19 horas, por lo que ahora volvió a destacar con otro resultado importante.

Detrás de la mexicana, la española Laura Monje Martínez cerró con fuerza para quedarse con el segundo puesto con tiempo de 3:39:11. El tercer lugar fue para la francesa Elvina Carré, que detuvo el reloj en 3:40:28, mientras su compatriota Marine Rottier terminó cuarta con 3:43:12.

Dos bronces en la media maratón

La actuación mexicana también dejó presencia en el podio dentro de la media maratón (prueba olímpica para LA 2028). Alejandra Ortega terminó tercera en la rama femenil con marca de 1:35:57, mientras Andrés Olivas ocupó el mismo sitio en la prueba varonil con un tiempo de 1:28:47.

En la carrera femenil, Ortega parecía encaminarse a una victoria importante, pero su panorama cambió en el kilómetro 15, cuando fue enviada a la zona de penalización tras recibir tres tarjetas rojas. Esa sanción abrió la puerta para que la peruana Evelyn Inga tomara el control y se quedara con el primer lugar con 1:33:49, seguida por su compatriota Kimberly García con 1:34:17. Aún así, la mexicana reaccionó y logró rescatar el tercer puesto.

En la prueba varonil, el sueco Perseus Karlström dominó con claridad y ganó con 1:24:58, el mejor tiempo europeo, mientras el finlandés Jerry Jokinen fue segundo con 1:28:17. Andrés Olivas completó el podio para México con 1:28:47, en otra muestra del buen nivel que tuvo la delegación nacional en Dudinska 50.

Te puede interesar