Colombia sufre la baja de Julio Teherán y Canadá aplasta en el Clásico Mundial de Béisbol

Luego del mal estreno frente a Puerto Rico, la oportunidad para que Colombia levantara cabeza en el Clásico Mundial de Béisbol era frente a Canadá. El juego arrancó con un hit de Michael Arroyo para ir a primera base ante los lanzamientos de Michael Soroka. Más adelante, aprovechó su velocidad y sorpresa para robar en la llegada a segunda. Sacando ventaja de una bola suelta, avanzó a tercera. Cuando todo estaba listo para la primera carrera cafetera del torneo, la desconcentración hizo caer al corredor en el ponche a manos del catcher canadiense.

Se esperaba que Julio Teherán fuera el lanzador que abriera para Colombia, pero sufrió molestias en un hombro y se decidió a última hora que Austin Bergner tomara su lugar. El estadounidense con ascendencia antioqueña hizo un buen trabajo para no permitir bateos con propósito por parte de los rivales en la primera entrada. Sin embargo, Owen Caissie apuntó un home run en la segunda y el combinado norteamericano sumó dos carreras para irse adelante en el marcador.

El tercer capítulo trajo reacción colombiana inmediata con el descuento de Tito Polo y dos velocistas más que ocuparon bases para meterle presión a Soroka, quien finalmente no cedió más terreno. El plan cafetero siguió con el relevo fugaz en el montículo por parte de Río Gómez, a quien le batearon hasta llenar las estaciones y fue necesario el ingreso de Émerson Martínez. Empujado por la cuenta de bolas, Josh Naylor completó recorrido para dejar el marcador 3-1.

Las entradas cuarta, quinta y sexta transcurrieron sin mayor novedad. El grupo cafetero venía manteniendo el ritmo, hasta que un error de Jesús Marriaga para atrapar una bola sencilla abrió la puerta para que Denzel Clarke sumara otra carrera a la cuenta. En medio de una cabalgata llena de tropiezos, Arroyo consiguió la segunda anotación cafetera y la nueva reducción traía de vuelta la ventana de la ilusión.

Sin embargo, Tyler Black, Bo Naylor, Abraham Toro y Caissie se encargaron de ampliar la ventaja a un punto aplastante e inalcanzable en el octavo episodio. Canadá se quedó entonces con el triunfo con un contundente 8-2 que le deja las cuentas muy complicadas a Colombia tras dos salidas en el Clásico Mundial de Béisbol.

