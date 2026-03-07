Cartaginés vs Puntarenas en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Cartaginés Puntarenas Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

El partido entre Cartaginés y Puntarenas FC será uno de los encuentros de la jornada 11 del Torneo Clausura de Costa Rica y se disputará el domingo 8 de marzo en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. El duelo enfrenta a dos equipos que se mantienen cerca de los primeros lugares de la tabla. Cartaginés llega con 17 puntos tras diez jornadas disputadas, mientras que Puntarenas FC suma 15 unidades, por lo que el resultado puede influir en la pelea por los puestos de clasificación.

Cartaginés afronta este compromiso después de perder 2-0 frente a Alajuelense en la jornada anterior. El conjunto brumoso registra cinco victorias, dos empates y tres derrotas en el torneo, con nueve goles a favor y ocho en contra. A pesar del último resultado, el equipo ha mantenido una campaña regular que le permite seguir en la parte alta de la clasificación. El encuentro en el Fello Meza aparece como una oportunidad para recuperar puntos y fortalecer su posición en la tabla.

Puntarenas llega tras empatar 0-0 contra San Carlos en su último partido del Clausura. El equipo porteño acumula cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas en el campeonato, con doce goles anotados y nueve recibidos. Durante las últimas jornadas ha logrado sumar con frecuencia, lo que le permitió mantenerse cerca de los primeros puestos. La visita a Cartago representa una prueba para continuar en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Cartaginés vs Puntarenas de la jornada 11 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Cartaginés y Puntarenas está programado para el domingo 8 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV. Además podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cartaginés vs Puntarenas hoy

Ni Cartaginés ni Puntarenas cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y César Alpízar no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Cartaginés : Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Diego Mesén, Carlos Barahona, Diego González, Douglas López, Claudio Montero, Juan Carlos Gaete, Cristopher Núñez, Luis Flores, Enzo Fernández. DT : Amarini Villatoro

: Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Diego Mesén, Carlos Barahona, Diego González, Douglas López, Claudio Montero, Juan Carlos Gaete, Cristopher Núñez, Luis Flores, Enzo Fernández. : Amarini Villatoro Puntarenas: Adonis Pineda, Kliver Gómez, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Ignacio Gómez, Krisler Villalobos, Amferny Arias, Ulises Segura, Randy Taylor, Doryan Rodríguez, Daniel Colindres. DT: César Alpízar

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs Puntarenas en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Cartaginés y Puntarenas:

17 de enero de 2026 | Puntarenas 0-2 Cartaginés | Torneo Clausura

18 de octubre de 2025 | Puntarenas 1-1 Cartaginés | Torneo Apertura

31 de agosto de 2025 | Cartaginés 0-0 Puntarenas | Torneo Apertura

30 de marzo de 2025 | Cartaginés 1-0 Puntarenas | Torneo Clausura

5 de marzo de 2025 | Puntarenas 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura

Te puede interesar