Mixco vs Guastatoya en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de este encuentro! La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 comienza con un choque atractivo entre Mixco y Guastatoya, dos conjuntos que llegan con números similares en la clasificación, aunque con sensaciones distintas en el campeonato. Los chicharroneros buscan seguir en la senda positiva después de una victoria importante en la fecha pasada, mientras que el Pecho Amarillo intenta salir de la presión que genera la tabla acumulada. Acompáñanos para conocer las incidencias del partido, alineaciones y cada detalle del duelo de la Liga Nacional de Guatemala.

Deportivo Mixco acumula 13 puntos y marcha en la octava posición, con un balance de tres triunfos, cuatro igualdades y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez atravesó un comienzo irregular, pero ha mejorado su rendimiento recientemente. Después de los tropiezos ante Marquense y Xelajú, logró mantenerse invicto en tres compromisos consecutivos: dos empates y un triunfo por la mínima como local frente a Municipal en la fecha anterior, resultado que fortaleció su confianza.

Guastatoya también suma 13 unidades y se ubica en el sexto lugar de la tabla general, con el mismo registro estadístico de su rival de turno. No obstante, su panorama en la clasificación acumulada es más complicado, ya que aparece cerca de las posiciones de riesgo. El equipo llega tras una racha de resultados irregulares, incluyendo derrotas ante Antigua GFC y Comunicaciones, además de un empate 2-2 en su último compromiso frente a Marquense.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Guastatoya hoy sábado 7 de marzo de 2026?

El encuentro entre Mixco y Guastatoya está programado para el sábado 7 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Guastatoya para la jornada 12, al momento

Ni Deportivo Mixco ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Pablo Centrone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco : Kevin Moscoso; Nixson Flores, Allen Yanes, Manuel Moreno, Facundo González; Gabriel Arce, Óscar González, Christian Ojeda; Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Yonathan Pozuelos. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Nixson Flores, Allen Yanes, Manuel Moreno, Facundo González; Gabriel Arce, Óscar González, Christian Ojeda; Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Yonathan Pozuelos. : Fabricio Benítez. Guastatoya: Rubén Escobar; Keyner Agustín, José Almanza, Uzias Hernández, Víctor Armas; Ariel Lon, Kevin Fernández, Denilson Sánchez; Víctor Ávalos, Santiago Gómez y Nelson García. DT: Pablo Centrone.

Antecedentes del Mixco vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Guastatoya:

22 de enero de 2026 | Guastatoya 2-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de noviembre de 2025 | Guastatoya 1-0 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de agosto de 2025 | Mixco 2-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de abril de 2025 | Guastatoya 1-0 Mixco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 1 de marzo de 2025 | Mixco 0-1 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

