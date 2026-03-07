Egan Bernal y Nairo Quintana lideran la lista de colombianos para el Tirreno-Adriático 2026

Egan Bernal, Nairo Quintana, Fernando Gaviria y Santiago Buitrago llevarán la bandera ‘Tricolor’ en la ronda italiana.

Egan Bernal Y Nairo Quintana / Alejandro Martinez / AFP.

Continúa la disputa del calendario de la Unión Ciclística Internacional. A pesar que ya se han corrido un par de competiciones alrededor del mundo, es primordial las que se encuentran en dicha programación. Para el mes de febrero que recién empieza hay varias que se destacan como la París-Niza, Tirreno-Adriático, Milano-Sanremo y La Vuelta a Cataluña.

Precisamente hablando del Tirreno-Adriático, la carrea italiana comienza este lunes 9 de marzo con una contrarreloj individual en Lido di Camaiore, con 11.5 kms de recorrido y únicamente un punto de medición, el cual estará ubicado al 4.5 kilómetro, la misma estará finalizando el sábado 14 del mismo mes entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto con 142 kms de trayecto.

Al ser una de las carreras más apetecidas en esta primera parte del año, los equipos buscan llevar a sus mejores ciclistas y no dar el brazo a torcer con uno de los títulos más importantes de la temporada. En la que también se empieza a analizar el rendimiento de cara a la primera grande del año: el Giro de Italia.

Colombianos en el Tirreno-Adriático 2026

Si bien ya hay competidores de la talla de Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), Christian Scaroni (XDS Astana Team) y un par más confirmados para el inicio de la competición, la cuota colombiana está bastante amplia para que el título viaje con rumbo a tierras ‘cafeteras’.

El Movistar Team ya publicó el listado de sus corredores, en los que se encuentra Nairo Quintana, el único colombiano que ha ganado el Tirreno-Adriático, el boyacense lo hizo en 2 ocasiones: 2015 y 2017, cuando se encontraba en su mejor momento deportivo.

Después de lo que fue su grandiosa participación en los Nacionales de Ruta, en los que se quedó con el oro en la prueba de Ruta, Egan Bernal (INEOS Grendiers) también dirá presente en el Tirreno-Adriático. El bogotano Santiago Buitrago liderará al Bahrain -Victorious en la ronda italiana. Por el momento el grupo de ‘Escarabajos’ lo cierra Fernando Gaviria, quien vive su primera temporada como sprinter del Caja Rural – Seguros RGA.

Etapas del Tirreno-Adriático 2026

Etapa 1 | Contrarreloj individual | Lido di Camaiore 11.5 kilómetros.

Etapa 1 Tirreno Adriático / procyclingstats.com.

Etapa 2 | Ruta | Camaiore y San Gimignano 206 kilómetros.

Etapa 2 Tirreno Adriático / www.procyclingstats.com

Etapa 3 | Ruta | Cortona y Magliano de’ Marsi 221 kilómetros.

Etapa 3 Tirreno Adriático / procyclingstats.com.

Etapa 4 | Ruta | Tagliacozzo y Martinsicuro 213 kilómetros.

Etapa 4 Tirreno Adriático / procyclingstats.com.

Etapa 5 | Ruta | Marotta-Mondolfo y Mombaroccio 184 kilómetros.

Etapa 5 Tirreno Adriático / procyclingstats.com.

Etapa 6 | Ruta | San Severino Marche y Camerino 188 kilómetros.

Etapa 6 Tirreno Adriático/ procyclingstats.com.

Etapa 7 | Ruta | Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto 142 kilómetros.

Etapa 7 Tirreno Adriático/ procyclingstats.com.

¿Quién transmite en vivo la Tirreno-Adriático 2026 y dónde ver a los colombianos por TV online?

Los derechos televisivos del Tirreno-Adriático 2026 son propiedad de Espn, la transmisión de las 7 etapas comenzará sobre las 08:00 de la mañana. Además en Claro Sports Colombia encontrará toda la información sobre los ‘Escarabajos’, crónica y la clasificación general de la competición.

Lea también: