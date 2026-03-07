Newcastle vs Manchester City, en vivo la FA Cup 2026: resultado y goles de la quinta ronda

¿A qué hora inicia el Newcastle United vs Manchester City hoy 7 de marzo de 2026?

Newcastle se prepara para un partidazo en casa frente al Manchester City, buscando asegurar su pase a los cuartos de final de la FA Cup. El equipo de Eddie Howe llega con la moral por las nubes después de ganar 3-1 al Aston Villa y de imponerse 2-1 al Manchester United en St. James’ Park. La afición confía en que las Urracas aprovechen su localía y la presión que tendrá el City, que enfrenta cinco partidos importantes seguidos, incluyendo este y los octavos de final de Champions League ante el Real Madrid.

Por su parte, el Manchester City viene de vencer 2-0 al Salford City, aunque ha mostrado algunos tropiezos en la Premier League que son fundamentales en su pelea con el Arsenal, como el empate 2-2 contra Nottingham Forest. El historial reciente está del lado del City, que ganó 2-1 a Newcastle en febrero y lleva cinco partidos seguidos sin perder contra ellos. Este partido promete ser intenso: la fuerza de Newcastle en casa contra la experiencia de un City que sabe cómo resolver los partidos importantes.estrategia.

México (CDMX): 10:00 horas

Centroamérica: 10:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas (ET) / 08:00 horas (PT)

Colombia: 11:00 horas

Argentina: 13:00 horas