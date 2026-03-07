Newcastle vs Manchester City, en vivo la FA Cup 2026: resultado y goles de la quinta ronda
Newcastle United y Manchester City se enfrentarán en el St James’ Park bajo el marco de la FA Cup, lo cual será su quinto partido en esta temporada
¿A qué hora inicia el Newcastle United vs Manchester City hoy 7 de marzo de 2026?
Newcastle se prepara para un partidazo en casa frente al Manchester City, buscando asegurar su pase a los cuartos de final de la FA Cup. El equipo de Eddie Howe llega con la moral por las nubes después de ganar 3-1 al Aston Villa y de imponerse 2-1 al Manchester United en St. James’ Park. La afición confía en que las Urracas aprovechen su localía y la presión que tendrá el City, que enfrenta cinco partidos importantes seguidos, incluyendo este y los octavos de final de Champions League ante el Real Madrid.
Por su parte, el Manchester City viene de vencer 2-0 al Salford City, aunque ha mostrado algunos tropiezos en la Premier League que son fundamentales en su pelea con el Arsenal, como el empate 2-2 contra Nottingham Forest. El historial reciente está del lado del City, que ganó 2-1 a Newcastle en febrero y lleva cinco partidos seguidos sin perder contra ellos. Este partido promete ser intenso: la fuerza de Newcastle en casa contra la experiencia de un City que sabe cómo resolver los partidos importantes.estrategia.
México (CDMX): 10:00 horas
Centroamérica: 10:00 horas
Estados Unidos: 11:00 horas (ET) / 08:00 horas (PT)
Colombia: 11:00 horas
Argentina: 13:00 horas
Alineaciones del Newcastle United vs Manchester City para la quinta ronda, al momento
El técnico Eddie Howe podría inclinarse por un esquema 4-3-3 debido a las bajas que enfrenta su equipo, una formación que ya es habitual en sus planteamientos. Esta estructura le permitiría mantener solidez defensiva con una línea de cuatro, mientras que el mediocampo de tres jugadores aporta equilibrio entre contención y salida de balón. Además, el tridente ofensivo le da flexibilidad para explotar los espacios en los costados, especialmente útil cuando se carece de profundidad en la plantilla titular. La apuesta por este sistema parece una decisión pragmática, adaptada a la necesidad de cubrir ausencias sin perder la identidad de juego que Howe suele imprimir en su equipo.
Por su parte, el Manchester City también podría recurrir al 4-3-3, particularmente si la posible ausencia de Erling Haaland obliga a reorganizar la delantera. Este planteamiento permitiría mantener amplitud y presión alta, algo característico del juego de Pep Guardiola, además de conservar movilidad y creatividad en el mediocampo. Sin embargo, Guardiola cuenta con la alternativa del 4-1-3-2, que aporta mayor control en el medio con un pivote defensivo y dos delanteros que pueden rotar, generando opciones de juego más versátiles y presión coordinada sobre los centrales rivales. La elección final dependerá de la disponibilidad de sus piezas ofensivas y de cómo quiera equilibrar posesión y profundidad ante un equipo que podría apostar por un repliegue compacto.
Newcastle United: Aaron Ramsdale, Lewis Hall, Malick Thiaw, Sven Botman, Kieran Trippier, Joe Willock, Sandro Tonali, Anthony Elanga, Nick Woltemade, Harvey Barnes y William Osula
Manchester City: James Trafford, Nathan Aké, John Stones, Abdukodir Khusanov, Matheus Nunes, Nico O’Reilly, Tijjani Reijnders, Nico González, Jeremy Doku, Omar Marmoush, Savinho
¿Dónde ver el Newcastle United vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online
Los Magpies y los Citizens se volverán a enfrentar este sábado en St James’ Park, en la quinta ronda de la FA Cup, lo cual será su quinto partido durante esta temporada. Newcastle intentará aprovechar la localía y el impulso tras su triunfo 2-1 sobre el Manchester United en la Premier League, mientras que el equipo de Pep Guardiola llega con una racha de 10 partidos invictos y la ambición de mantenerse entre los ocho mejores del torneo. Se espera un encuentro lleno de intensidad, donde cada error podría tener un precio muy alto.
Newcastle afronta este partido con varias bajas importantes: Jacob Ramsey cumple suspensión, mientras que Bruno Guimarães, Fabian Schär, Emil Krafth y Lewis Miley siguen fuera por lesión. Howe tendrá que echar manos a distintas alternativas ofensivas para acompañar a Anthony Gordon, con Harvey Barnes como opción favorita gracias a su buen historial en la FA Cup. Por su parte, los Citizens continúan sin Josko Gvardiol y Mateo Kovacic, y la participación de Nico O’Reilly se decidirá minutos antes del inicio. Guardiola también deberá pensar si apuesta por rotar su alineación pensando en el duelo de Champions League frente al Real Madrid.
México (CDMX): MAX
Centroamérica: MAX
Estados Unidos: ESPN
Colombia: ESPN y Disney+
Argentina: ESPN y Disney+