Milito explica el penal de la victoria en el Clásico Tapatío y destaca la personalidad de Chivas

Chivas remontó al Atlas en el Clásico Tapatío y su técnico Gabriel Milito destacó la personalidad, la valentía y la claridad del equipo.

El técnico de Chivas, Gabriel Milito, destacó la personalidad y la claridad de su equipo tras la remontada 2-1 sobre el Atlas en el Clásico Tapatío, un partido que, aseguró, sabían que sería complicado desde el inicio.

“El partido fue duro, difícil; así iba a ser. El equipo se mostró muy bien, con las ideas muy claras desde el comienzo, más allá de recibir el gol”, explicó el estratega argentino al analizar el desarrollo del encuentro.

Milito señaló que, pese a comenzar en desventaja, el conjunto rojiblanco mantuvo su propuesta dentro del campo y logró imponer condiciones durante varios lapsos del partido. “En el primer tiempo fuimos superiores y tuvimos ocasiones claras para empatar el partido”, añadió el entrenador, quien también valoró la actitud de sus futbolistas para sostener la idea de juego.

El técnico también destacó el esfuerzo colectivo que mostró el equipo, particularmente en el trabajo defensivo y en la disposición para competir en cada sector del campo.

“El equipo volvió a jugar con valentía, con mucho criterio y, en defensa, todos colaboraron”, comentó Milito sobre el desempeño de sus jugadores.

Más adelante, el estratega se refirió a la jugada del penal que terminó definiendo el encuentro y explicó cómo se tomó la decisión sobre el cobrador desde los once pasos.

“Con la situación del penal, me hubiera gustado en ese momento darle la confianza a Hormiga, porque tira bien los penales. Hubo un diálogo entre Hormiga y Sepu. Sepu es especialista y se tuvo más confianza. Hay una parte en la que el entrenador debe dar confianza a los pateadores, pero hay situaciones que les pertenecen a los jugadores. Tenemos la flexibilidad para el ejecutante”.

Finalmente, el técnico rojiblanco habló sobre el significado especial que tiene ganar un clásico, sobre todo por la expectativa que genera entre los aficionados, aunque dejó claro que en la tabla el valor es el mismo. “Para mí significa mucho de cara a la energía; la gente espera los clásicos de manera especial. En definitiva, no dejan de ser tres puntos, pero emocionalmente tienen un añadido para la gente. Para nosotros también. Necesitamos sumar tres puntos. Los tres puntos contra América y los de hoy tienen el mismo valor que cualquier otro en el torneo”.

Te puede interesar: