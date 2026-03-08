Pedro López destaca la victoria ante Brasil y el crecimiento de México femenil

El técnico del Tri femenil destacó el trabajo del equipo tras el 1-0 ante Brasil y afirmó que el objetivo es repetir resultados ante rivales fuertes.

Pedro López asegura que la victoria no fue un resultado aislado | Imago 7

La selección mexicana femenil consiguió una victoria por 1-0 ante Brasil en partido amistoso y, tras el encuentro, el entrenador Pedro López destacó el significado del resultado dentro del proceso del equipo, aunque dejó claro que el objetivo principal sigue siendo la preparación para los compromisos oficiales.

El técnico español explicó que el triunfo debe servir como referencia para consolidar el trabajo del grupo y repetir resultados ante rivales de alto nivel. “Sí es importante la victoria de hoy para que se repitan buenos resultados, que no sean hechos aislados las victorias ante buenos equipos, sino que cuando las cosas se repiten no es por casualidad”, señaló.

López también resaltó que el equipo volvió a mantener la portería sin recibir goles, algo que considera parte del crecimiento colectivo. “Otra vez portería cero. Creo que son datos que más que de la victoria en sí, porque a mí esas cosas de histórica no me gustan, nos deben dar confianza para el momento clave que va a ser en abril, cuando se cierre la primera fase de clasificación”, explicó.

El entrenador también se refirió al penal fallado por Rebeca Bernal durante el encuentro y defendió la aportación de la capitana dentro del funcionamiento del equipo. López indicó que el grupo responde de manera colectiva ante este tipo de situaciones. “Lo bueno que tiene este equipo es que son 23 jugadoras y las otras 22 tienen que compensar las situaciones individuales. Nosotros vamos avanzando como equipo”, comentó.

México se impone a Brasil en partido amistoso | Alejandra Suárez Claro Sports

En ese sentido, el técnico destacó el rendimiento de la defensora durante el partido. “Rebeca, creo que no hay ninguna duda de lo que le ha dado al equipo en el juego y en todo. Su trabajo ha sido espectacular”, agregó.

Sobre el desarrollo del encuentro, López consideró que el equipo respondió ante la exigencia que representa enfrentar a una selección como Brasil. El entrenador señaló que el ritmo del partido y los duelos individuales obligaron a tomar decisiones rápidas en el último tercio del campo. “Brasil en los duelos puede ser el mejor equipo del mundo. Cuando el partido va a esa velocidad tienes que decidir y decidir bien en poco tiempo. Creo que las jugadoras lo han hecho bien y se llevan una experiencia más que les refuerce para el siguiente partido”, dijo.

El técnico también habló del ambiente en el estadio y de la conexión que se generó con la afición durante el encuentro. López reconoció que el respaldo del público fue uno de los aspectos que más le impactaron durante la jornada. “Me emocioné con la bandera, me emocioné con el himno y me emocioné con el juego. Me emocioné con el ánimo de todo el público. Entre todos conseguimos que fuera un día bonito”, expresó.

Además, el entrenador agradeció el apoyo hacia el equipo y destacó la actitud de las jugadoras cada vez que tienen la oportunidad de representar a México. “Estas jugadoras merecen la pena apoyarlas. Cada vez que se les da una oportunidad lo dan todo”, afirmó.

Finalmente, López valoró el reconocimiento que ha recibido el equipo por parte de otras selecciones y entrenadores a nivel internacional. El estratega explicó que el fútbol femenil mexicano sigue avanzando, aunque considera que todavía hay pasos por dar. “En México se están dando pequeños pasos en el desarrollo a nivel de equipo y también en el desarrollo individual. Las jugadoras están teniendo oportunidades en clubes importantes, pero todavía pueden tener mayor protagonismo para ser referentes a nivel internacional”, concluyó.

