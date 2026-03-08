Fórmula 1: ¿Quién ganó en el Gran Premio de Australia 2026?

La escudería Mercedes hizo el 1-2 para marcar un gran inicio en la campaña 2026 de la Fórmula 1

George Russell tuvo un inicio de temporada soñado al conquistar el Gran Premio de Australia, firmando una victoria contundente que marca un gran comienzo para Mercedes en la campaña de Fórmula 1. El piloto británico cruzó la meta en la primera posición por delante de su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, completando un espectacular 1-2 para la escudería alemana en la carrera inaugural. Detrás de ellos, Charles Leclerc logró subir al podio al finalizar tercero en pista, en una competencia marcada por la presión constante en las últimas vueltas.

En el cierre de la carrera, Lewis Hamilton protagonizó uno de los momentos más tensos al acercarse peligrosamente a Leclerc, intentando arrebatarle el último lugar del podio. El británico redujo la distancia en los giros finales, pero el piloto de Ferrari resistió el ataque y logró mantener la tercera posición hasta la bandera a cuadros. Con este resultado, Russell arranca el campeonato con una victoria clave, mientras Mercedes celebra un resultado ideal en el inicio de la temporada.

GP de Australia: ¿Qué piloto ganó la carrera de la Fórmula 1 y con cuál escudería?

George Russell se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Australia luego de firmar una actuación consistente en el circuito de Albert Park. El piloto británico encabezó el 1-2 para Mercedes, con Antonelli finalizando en la segunda posición, a 2.9 segundos de distancia del ganador.

El podio lo completó Charles Leclerc, quien aseguró el tercer lugar para Ferrari tras defender su posición en las vueltas finales, cuando la presión dentro de la pista aumentó en la lucha por los puestos de honor.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el GP de Australia 2026?

El GP de Australia representó un momento significativo para Checo Pérez, quien disputó su primera carrera oficial con Cadillac y finalizó en el lugar 16, dentro una nueva etapa en su trayectoria por la Fórmula 1.

El piloto mexicano partió desde la posición 18 de la parrilla, una situación que complicó desde el comienzo sus posibilidades de avanzar con rapidez en el pelotón. Durante la prueba, Checo tuvo que abrirse paso entre el tráfico de la zona media y baja, además de lidiar con algunos incidentes en pista. Incluso, los comisarios revisaron una maniobra con Liam Lawson y registraron una anotación por no respetar banderas azules en determinados momentos de la competencia, lo que añadió presión a su debut con el nuevo equipo.

Fórmula 1 2026: ¿Cuándo y dónde es la siguiente carrera?

Tras la emoción del arranque de temporada, la Fórmula 1 continuará su calendario con el Gran Premio de China, que se disputará del 13 al 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghái. La carrera tendrá un atractivo adicional, ya que contará con formato Sprint, lo que significa más acción en pista durante el fin de semana y puntos importantes en juego antes del Gran Premio principal. Equipos y pilotos buscarán mantener el ritmo competitivo mostrado en la primera fecha, mientras que los aficionados esperan otro espectáculo lleno de velocidad, estrategia y adelantamientos en uno de los trazados más emblemáticos del campeonato.

¿Dónde ver en vivo a Checo Pérez en la Fórmula 1 2026? Canales de Tv y streaming

Para la temporada 2026, la cual marca el regreso de Checo Pérez a la máxima categoría, hay cambios en las televisoras que transmiten la Fórmula 1. Estos son los canales que tienen los derechos en cada país:

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

