Highlights del 7 de marzo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Se repartieron medallas en el paraesquí alpino y en el parabiatlón; además de continuar la actividad en el curling en silla de ruedas y el parahockey sobre hielo

En el día uno de actividades de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 se repartieron diversas medallas en el paraesquí alpino, como fue en el descenso VI, descenso de pie y sentado, tanto en la rama varonil como en la femenil, dejando grandes momentos en el Tofane Alpine Skiing Centre. Por si esto fuera poco, en el para biatlón también se dieron algunas preseas, donde Estados Unidos, China y Ucrania destacaron al subirse a lo más alto del podio en los diferentes eventos que hubo a lo largo del día. Se espera que la actividad siga dejando grandes historias y momentos inolvidables dentro de la justa paralímpica, la cual podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

