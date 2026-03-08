Gran Premio de Australia F1 2026, en vivo: Checo se mantiene en el puesto 16

Checo Pérez debuta con Cadillac. Nueva era con cambios técnicos y el undécimo equipo del grid. Expectativa alta para el mexicano en Albert Park

Checo Pérez a pits

GP de Australia 2026 | Vuelta 46 | Sergio ‘Checo’ Pérez entra a boxes para realizar una nueva parada en el Gran Premio de Australia, en un momento clave de la carrera en Albert Park. El piloto mexicano pasa por el pitlane para cambiar neumáticos y tratar de completar el tramo final con mejor ritmo. Tras su detención, la diferencia con Carlos Sainz, que marcha en la posición 15, se amplía a más de un minuto. Esto deja a Pérez con una desventaja considerable frente al grupo que tiene por delante en las últimas vueltas del GP de Australia 2026.

Así está la tabla tras la vuelta 42

GP de Australia 2026 | Vuelta 42 | George Russell mantiene el liderato del Gran Premio de Australia en Albert Park, seguido por su compañero Kimi Antonelli a 6.3 segundos, consolidando el dominio de Mercedes en la parte delantera. Detrás aparecen Charles Leclerc en el tercer puesto y Lewis Hamilton en la cuarta posición, manteniendo a Ferrari en zona de podio. El top 10 de la carrera queda conformado por Max Verstappen (5°), Lando Norris (6°), Oliver Bearman (7°), Arvid Lindblad (8°), Gabriel Bortoleto (9°) y Pierre Gasly (10°). Más atrás, Franco Colapinto marcha en el puesto 14, mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez se ubica en la posición 16 en esta fase del GP de Australia 2026.

GP de Australia 2026 | Vuelta 42 | Lando Norris logra superar a Oliver Bearman y Arvid Lindblad después de varias vueltas presionando en el pelotón. El piloto de McLaren finalmente completa las maniobras y gana dos posiciones importantes en el circuito de Albert Park. Con el camino libre, Norris ahora apunta a recortar la distancia con Max Verstappen, aunque la tarea no será sencilla. La diferencia con el neerlandés es de aproximadamente 17 segundos, una brecha considerable en esta fase del Gran Premio de Australia 2026.

GP de Australia 2026 | Vuelta 40 | Franco Colapinto marcha en la posición 14 del Gran Premio de Australia y destaca por queaún no ha pasado por boxes en este punto de la carrera en Albert Park.

GP de Australia 2026 | Vuelta 40 | Max Verstappen pierde terreno frente a Lewis Hamilton, con una diferencia que ya alcanza los 10 segundos respecto al piloto de Ferrari en este tramo de la carrera en Albert Park. El neerlandés mantiene su posición, pero ve cómo se amplía la distancia con el grupo que pelea por los primeros lugares. Detrás, Lando Norris ya alcanzó a Oliver Bearman y Arvid Lindblad, por lo que el campeón del mundo buscará superar a sus dos compatriotas para seguir avanzando en el pelotón. Más atrás, Gabriel Bortoleto realizó su segunda parada en boxes, lo que momentáneamente llevó a Esteban Ocon al top 10, aunque el brasileño logró recuperar su posición poco después en el GP de Australia 2026.

Abandona finalmente Alonso

GP de Australia 2026 | Vuelta 37 | Fernando Alonso abandona definitivamente la carrera en el Gran Premio de Australia después de que Aston Martin decidiera retirar su monoplaza tras los problemas que arrastraba desde vueltas anteriores en Albert Park.

GP de Australia 2026 | Vuelta 37 | Lando Norris se encuentra ahora atrapado detrás de Oliver Bearman y Arvid Lindblad, por lo que el piloto de McLaren tendrá que buscar oportunidades de rebase si quiere recuperar posiciones en esta fase del Gran Premio de Australia en Albert Park. En la parte media del pelotón también hay movimientos estratégicos, ya que Alex Albon, Carlos Sainz y Liam Lawson ruedan ahora con neumáticos blandos después de sus paradas en boxes. La elección de gomas podría darles mayor ritmo en las próximas vueltas mientras buscan avanzar en el orden de la carrera.

Checo pierde aerodinámica

GP de Australia 2026 | Vuelta 34 | Sergio ‘Checo’ Pérez sufre problemas en la aerodinámica de su monoplaza, luego de que una pieza se desprendiera de su coche mientras rodaba en el circuito de Albert Park. El incidente provoca la entrada del VSC en pista debido a los restos que quedaron sobre el asfalto.

GP de Australia 2026 | Vuelta 34 | Los comisarios informan que Esteban Ocon será investigado después de la carrera por conducir innecesariamente lento en un tramo del circuito de Albert Park. La acción queda registrada por dirección de carrera y será revisada una vez finalice el Gran Premio. En la parte delantera, Kimi Antonelli comienza a acercarse a George Russell, reduciendo ligeramente la diferencia entre ambos. La distancia ahora es de 6.4 segundos, mientras la parrilla se ha ido separando tras las estrategias de boxes y los cambios de ritmo que marcaron las vueltas recientes del GP de Australia 2026.

GP de Australia 2026 | Vuelta 31 | En la pelea por los primeros lugares, el campeón del mundo Lando Norris marcha en la quinta posición, manteniendo un ritmo constante en el circuito de Albert Park mientras intenta acercarse al grupo que pelea por el podio. Justo detrás aparece el subcampeón Max Verstappen en la sexta posición, siguiendo de cerca al piloto de McLaren. La diferencia entre ambos es de poco más de dos segundos, por lo que la lucha entre los dos protagonistas del último campeonato comienza a tomar forma en esta fase del Gran Premio de Australia 2026

Así está la tabla en la vuelta 30

George Russell lidera la carrera en el circuito de Albert Park, seguido por su compañero Kimi Antonelli a 6.7 segundos, consolidando momentáneamente un 1-2 para Mercedes en esta fase del Gran Premio. Detrás aparecen Charles Leclerc en la tercera posición y Lewis Hamilton en la cuarta, mientras que Lando Norris completa el top 5.

El top 10 lo completan Max Verstappen (6°), Arvid Lindblad (7°), Oliver Bearman (8°), Gabriel Bortoleto (9°) y Pierre Gasly (10°) en este momento de la carrera. Más atrás, Sergio ‘Checo’ Pérez se ubica en la posición 16, todavía intentando recuperar terreno en el GP de Australia 2026.

Checo y Lawson sin sanción

GP de Australia 2026 | Vuelta 30 | Los comisarios confirman que no habrá más acciones sobre el incidente entre Sergio “Checo” Pérez y Liam Lawson, ocurrido durante su pelea por posición en vueltas anteriores del Gran Premio de Australia en Albert Park.

Checo Pérez anotado

GP de Australia 2026 | Vuelta 29 | Los comisarios registran una anotación para Sergio ‘Checo’ Pérez por ignorar banderas azules durante la carrera en Albert Park. La situación queda bajo observación de dirección de carrera mientras se revisa si el piloto mexicano permitió el paso a los autos más rápidos que venían detrás.

GP de Australia 2026 | Vuelta 28 | Franco Colapinto rueda en la posición 15 del Gran Premio de Australia y continúa con un stint largo sobre neumáticos duros, que ya acumulan 16 vueltas en Albert Park. El argentino intenta mantener el ritmo en la zona media mientras gestiona el desgaste de sus gomas. Justo detrás aparece Sergio ‘Checo’ Pérez en la posición 16, también con neumáticos duros, aunque en su caso con solo siete vueltas de uso. El mexicano se mantiene cerca del piloto argentino y podría presionar en las próximas vueltas aprovechando la diferencia de desgaste en este tramo de la carrera.

Leclerc entra por fin a pits

GP de Australia 2026 | Vuelta 27 | Fernando Alonso regresa a la pista después de haber pasado por el garaje y ahora rueda en la posición 19, reincorporándose a la carrera en el circuito de Albert Park tras los problemas que lo habían obligado a retirarse momentáneamente. En la parte delantera se produce un cambio importante: Charles Leclerc entra a boxes para su primera parada, lo que deja a Lewis Hamilton como nuevo líder de la carrera. Tras su detención, el monegasco regresa a la pista en la cuarta posición, mientras la estrategia comienza a redefinir el orden del GP de Australia 2026.

Checo investigado

GP de Australia 2026 | Vuelta 25 | Los comisarios anuncian que Sergio ‘Checo’ Pérez está bajo investigación por un incidente con Liam Lawson, luego de que el piloto mexicano presuntamente obligara al neozelandés a salir de la pista durante su pelea por posición en el pelotón medio. El contacto entre ambos ocurrió vueltas atrás mientras luchaban por el lugar en Albert Park, y ahora dirección de carrera revisa la maniobra para determinar si hubo responsabilidad por parte del piloto de Red Bull. La decisión de los comisarios podría derivar en una sanción para Pérez en esta fase del Gran Premio de Australia 2026.

Así está la tabla en la vuelta 20

GP de Australia 2026 | Vuelta 19 | Charles Leclerc se mantiene como líder del Gran Premio de Australia tras 19 vueltas en Albert Park, con Lewis Hamilton en la segunda posición a 1.8 segundos. Ferrari domina momentáneamente la carrera con sus dos pilotos al frente mientras aún no realizan su primera parada en boxes. Detrás del dúo de Ferrari aparece George Russell en el tercer puesto, seguido por Kimi Antonelli en la cuarta posición, ambos con una parada ya realizada. Lando Norris completa el top 5, mientras que Arvid Lindblad, Max Verstappen, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Pierre Gasly cierran el top 10 provisional en esta fase del GP de Australia 2026. Checo está en el puesto 16.

GP de Australia 2026 | Vuelta 18 | Se produce contacto entre Sergio ‘Checo’ Pérez y Liam Lawson durante su pelea por posición en el pelotón medio del Gran Premio de Australia. Ambos pilotos venían rodando muy cerca tras el reciente rebase del neozelandés, y el incidente genera tensión en ese sector de la pista en Albert Park. Mientras tanto, Valtteri Bottas se queda detenido en el circuito, lo que obliga a dirección de carrera a activar nuevamente el Virtual Safety Car (VSC). La neutralización obliga a los pilotos a reducir la velocidad mientras los comisarios trabajan para retirar el monoplaza del finlandés.

Lawson rebasa a Checo

GP de Australia 2026 | Vuelta 17 | Sergio ‘Checo’ Pérez defiende su posición durante varios metros frente a Liam Lawson, manteniendo momentáneamente el lugar en la pelea dentro del pelotón medio del Gran Premio de Australia en Albert Park. El mexicano intenta resistir el ataque mientras ambos pilotos ruedan muy cerca en pista. Sin embargo, Lawson finalmente logra completar el rebase y deja atrás al piloto de Red Bull, lo que provoca que Pérez caiga hasta la posición 15 en la clasificación de la carrera. El mexicano continúa en la lucha por recuperar terreno conforme avanza la competencia.

GP de Australia 2026 | Vuelta 17 | George Russell incrementa el ritmo y comienza a recortar la diferencia con los Ferrari en el circuito de Albert Park. El piloto de Mercedes aprovecha los neumáticos frescos tras su parada en boxes y marca vueltas rápidas para acercarse al grupo de cabeza.

GP de Australia 2026 | Vuelta 15 | Fernando Alonso abandona la carrera en el Gran Premio de Australia después de apenas 15 vueltas en pista, poniendo fin de forma prematura a su participación en Albert Park. El piloto de Aston Martin reportó problemas que lo obligaron a retirar el monoplaza y dirigirse hacia el garaje.

¡Checo al lugar 14 tras el Virtual Safety Car!

GP de Australia 2026 | Vuelta 15 | Sergio ‘Checo’ Pérez decide mantenerse en pista y no entrar a boxes durante esta ventana de paradas, una decisión que le permite ganar varias posiciones mientras otros pilotos pasan por el pitlane en Albert Park. Gracias a esa estrategia, el piloto mexicano asciende hasta la posición 14, aprovechando el movimiento general en boxes. Red Bull apuesta por alargar el primer stint de Checo, mientras el orden de la carrera continúa reorganizándose tras las detenciones del resto del pelotón.

GP de Australia 2026 | Vuelta 14 | La ventana de paradas en boxes se activa tras el periodo de neutralización. Lando Norris entra a pits desde la sexta posición y su equipo le monta neumáticos duros para afrontar un tramo largo de la carrera en Albert Park. No es el único movimiento en el pitlane, ya que Esteban Ocon, Pierre Gasly, Carlos Sainz y Liam Lawson también realizan su parada, junto con los dos Aston Martin, aprovechando las condiciones de carrera. Los equipos comienzan a jugar con la estrategia, mientras la carrera vuelve poco a poco a su ritmo normal en el GP de Australia 2026.

GP de Australia 2026 | Vuelta 13 | Con el Virtual Safety Car en pista, los dos Mercedes aprovechan para entrar a boxes y realizar su primera parada de la carrera. Tanto George Russell como Kimi Antonelli pasan por el pitlane, buscando sacar ventaja estratégica durante la neutralización. En contraste, los Ferrari deciden mantenerse en pista, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton continuando sin parar por ahora. La decisión abre un escenario estratégico interesante, ya que Ferrari conserva las posiciones de punta, mientras Mercedes apuesta por neumáticos frescos para el siguiente tramo del GP de Australia 2026.

¡Problemas para Hadjar!

GP de Australia 2026 | Vuelta 12 | Isack Hadjar abandona la carrera después de sufrir un problema de motor que lo obliga a detener su monoplaza y quedar fuera del Gran Premio de Australia en Albert Park. El piloto de Red Bull venía rodando dentro de los primeros puestos antes de presentar la falla mecánica. Tras el incidente, dirección de carrera activa el Virtual Safety Car, lo que obliga a los pilotos a reducir el ritmo en pista mientras los comisarios retiran el auto detenido. Esta neutralización puede abrir la puerta a movimientos estratégicos en boxes en las próximas vueltas del GP de Australia 2026.

Sanción para Colapinto

GP de Australia 2026 | Vuelta 9 | Los comisarios toman una decisión y Franco Colapinto recibe una sanción de stop and go, por la infracción detectada en la arrancada del Gran Premio de Australia. El piloto deberá regresar al pitlane para cumplir el castigo, lo que afectará su posición en la carrera. Baja al puesto 20.

GP de Australia 2026 | Vuelta 9 | Kimi Antonelli gana una posición en el Gran Premio de Australia al dejar atrás a Isack Hadjar y colocarse en el cuarto lugar de la carrera en el circuito de Albert Park. El piloto de Mercedes logra la maniobra para seguir avanzando dentro del grupo de punta. Mientras tanto, Lewis Hamilton se mantiene en la tercera posición, rodando a 1.3 segundos de Charles Leclerc, quien continúa liderando la carrera tras su duelo con George Russell. La pelea en la parte delantera se mantiene cerrada, con los Ferrari y Mercedes marcando el ritmo en las primeras vueltas del GP de Australia 2026.

GP de Australia 2026 | Vuelta 8 | La batalla por el liderato continúa en Albert Park. George Russell logra superar nuevamente a Charles Leclerc tras alargar la frenada en una de las zonas de adelantamiento del circuito, ejecutando una maniobra precisa para colocarse otra vez al frente del Gran Premio de Australia. Sin embargo, la respuesta de Ferrari no tarda en llegar y Leclerc vuelve a rebasar a Russell en la misma vuelta, recuperando la primera posición tras un intenso intercambio por la punta. Los dos pilotos mantienen un duelo directo por el liderato, protagonizando las primeras grandes maniobras de la carrera en Melbourne.

GP de Australia 2026 | Vuelta 5 | Max Verstappen continúa su remontada en el inicio del Gran Premio de Australia y ya asciende hasta la posición 12 tras ganar varios lugares en las primeras vueltas en Albert Park. El neerlandés sigue avanzando en el pelotón mientras busca acercarse a la zona de puntos.

GP de Australia 2026 | Vuelta 3 | Charles Leclerc vuelve a tomar el liderato del Gran Premio de Australia después de rebasar nuevamente a George Russell en las primeras vueltas de la carrera en Albert Park. El piloto de Ferrari responde rápido tras perder la punta y ejecuta la maniobra para colocarse otra vez al frente del pelotón.

GP de Australia 2026 | Vuelta 3 | Los comisarios anuncian que Franco Colapinto está bajo investigación por una posible infracción en la arrancada del Gran Premio de Australia. La revisión se centra en una acción ocurrida en los primeros metros tras apagarse las luces en Albert Park.

GP de Australia 2026 | Vuelta 3 | George Russell recupera el liderato del Gran Premio de Australia tras rebasar a Charles Leclerc en las primeras vueltas de la carrera en Albert Park. El piloto de Mercedes ejecuta la maniobra para volver a colocarse al frente, mientras el Ferrari cae a la segunda posición. Detrás del británico se acomodan los Ferrari de Leclerc y Lewis Hamilton, que se mantienen en los puestos de podio en el inicio de la competencia. Más atrás en el pelotón, Max Verstappen ya escala hasta la posición 15, comenzando su remontada en las primeras vueltas de la carrera.

GP de Australia 2026 | Vuelta 1 | Charles Leclerc toma el liderato en la salida del Gran Premio de Australia tras una buena arrancada en Albert Park, colocándose al frente en los primeros metros de carrera. El piloto de Ferrari logra superar a los Mercedes en el arranque y se instala como líder en el inicio de la competencia. En el resto del pelotón, Lewis Hamilton ya se coloca en la quinta posición tras ganar lugares en la salida. Más atrás, Franco Colapinto rueda en la posición 17, mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez aparece en el puesto 19 durante las primeras vueltas del Gran Premio de Australia 2026.

¡Inicia el GP de Australia 2026!

¡Arranca la vuelta de formación!

Hülkenberg largará desde boxes

El equipo Audi confirmó que Nico Hülkenberg iniciará la carrera desde el pitlane, luego de los problemas detectados en su monoplaza antes de la salida. El auto fue empujado hacia los boxes a través de la puerta de acceso a la parrilla, en lugar de llegar por sus propios medios, situación que automáticamente obliga al piloto alemán a comenzar desde la zona de pits.

Esto provoca otro espacio vacío en la parrilla de salida, ya que queda libre la posición P11, que originalmente pertenecía a Hülkenberg. A esa ausencia se suma la casilla P5 que dejó vacante Oscar Piastri tras su accidente previo, un hueco que los pilotos de atrás, incluido Lewis Hamilton con Ferrari, podrían aprovechar para ganar metros en la arrancada del Gran Premio de Australia 2026.

¡El Audi de Nico Hülkenberg a pits!

Los problemas continúan antes de la largada en Albert Park, ahora con el equipo Audi obligado a retirar el monoplaza de Nico Hülkenberg de la formación de salida. El equipo detectó un inconveniente técnico de último momento, por lo que el coche fue empujado fuera de la parrilla y trasladado directamente hacia el pitlane.

Los mecánicos trabajan en el garaje para intentar resolver la falla antes del inicio de la carrera, aunque por ahora la participación del alemán queda en duda. Este nuevo contratiempo se suma al ambiente agitado previo al arranque del Gran Premio de Australia 2026, que ya tuvo el accidente de Oscar Piastri durante el procedimiento rumbo a la grilla

¡Piastri queda fuera antes de arrancar su carrera de casa!

A 40 minutos del inicio del Gran Premio de Australia, el piloto local Oscar Piastri sufrió un fuerte accidente mientras realizaba las vueltas habituales hacia la grilla de salida en Albert Park. El australiano perdió el control de su McLaren al salir de la curva 4, cuando su MCL40 pasó por los pianos de salida, trompeó y terminó impactando contra el muro del lado izquierdo del circuito.

Aunque Piastri salió ileso, el impacto provocó daños severos en la parte delantera del monoplaza, especialmente en la rueda delantera derecha y la suspensión, lo que dejó al McLaren fuera de combate antes de la largada. El australiano había clasificado quinto para su carrera de casa, mientras que la pole position quedó en manos de George Russell, quien partirá por delante de Kimi Antonelli, con Isack Hadjar tercero en la parrilla.

¿A qué hora inicia el Gran Premio de Australia 2026 hoy 7 de marzo y quién tiene la Pole?

El Gran Premio de Australia 2026 se disputa el domingo 8 de marzo, no el 7. El sábado 7 de marzo se realizó la clasificación (qualy), donde George Russell de Mercedes se llevó la pole position con un tiempo dominante de 1:18.518, seguido de cerca por su compañero Kimi Antonelli en un impresionante 1-2 para Mercedes. La carrera principal arranca a las 15:00 hora local de Melbourne (Albert Park), lo que equivale a las 22:00 horas del sábado 7 de marzo en horario de México (CST)

¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de Australia?

En las prácticas libres, Mercedes mostró un dominio claro, especialmente en FP3 del sábado 7 de marzo, donde George Russell fue el más rápido con 1:19.053, seguido por Lewis Hamilton (ahora en Ferrari) y Charles Leclerc. Oscar Piastri y los Red Bull completaron los puestos altos, pero Mercedes lideró con autoridad. La clasificación del sábado confirmó este panorama: George Russell conquistó la pole de forma aplastante, con Kimi Antonelli en segundo lugar (a 0.293s) y Isack Hadjar (Red Bull) en tercero. Max Verstappen tuvo un accidente que lo dejó sin tiempo en qualy, partiendo desde el fondo. Cadillac, en su debut, tuvo sesiones complicadas con problemas menores que costaron tiempo valioso a Pérez, quien largará desde posiciones más retrasadas.

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Australia F1 2026? Transmisión TV y online

En México, la transmisión oficial del Gran Premio de Australia 2026 está disponible a través de TUDN, Sky Sports (vía paquetes de cable) e Izzi, que suelen cubrir la Fórmula 1 en vivo con comentarios en español y enfoque en pilotos latinos como Checo Pérez. Para streaming online, F1 TV Premium ofrece cobertura completa con cámaras a bordo, datos en tiempo real y multivista, accesible mediante suscripción (disponible globalmente, incluyendo México)

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la carrera del Gran Premio de Australia 2026!

El Gran Premio de Australia F1 2026 marca el emocionante inicio de una nueva era en la Fórmula 1, con cambios regulatorios significativos y la llegada de un equipo completamente nuevo al grid. Este fin de semana en el circuito de Albert Park, Melbourne, no solo representa la primera carrera del calendario 2026, sino también el debut oficial de Cadillac como el undécimo equipo en la parrilla, respaldado por General Motors. El enfoque principal para los aficionados mexicanos y latinoamericanos está en Sergio ‘Checo’ Pérez, quien regresa a la competición tras un año fuera y lo hace con Cadillac, formando dupla con el experimentado Valtteri Bottas.

Checo Pérez debuta con Cadillac en lo que promete ser un capítulo renovador en su carrera. Tras su salida de Red Bull al final de 2024 y un 2025 sabático, el piloto mexicano se une a un proyecto ambicioso que busca progresar rápidamente gracias a su experiencia y la de Bottas, con motor Ferrari inicialmente y planes para unidad propia de GM en 2029. En las prácticas libres, Pérez enfrentó algunos contratiempos técnicos y un incidente donde bloqueó ruedas y giró, lo que limitó su tiempo en pista, pero su presencia genera gran expectativa entre los fans. Cadillac, con base en Silverstone y liderazgo de Graeme Lowdon, aspira a no ser solo participantes, sino a construir un equipo competitivo desde cero en esta temporada de transición técnica.

