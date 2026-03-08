Cocca cuestiona el arbitraje tras la derrota del Atlas ante Chivas

El entrenador del Atlas analizó la derrota ante Chivas y reconoció el esfuerzo de su equipo en el Clásico Tapatío.

El técnico del Atlas, Diego Cocca, expresó su inconformidad con algunas decisiones arbitrales de Marco Antonio Ortiz tras la derrota 2-1 ante Chivas en el Clásico Tapatío, en especial por los penales que terminaron influyendo en el resultado del encuentro.

El estratega rojinegro señaló que la primera infracción marcada a favor del Guadalajara fue demasiado rigorista y dejó entrever que el criterio no fue el mismo en otras jugadas del partido.

“Sobre el arbitraje, el primero no fue y se puso muy rigorista. Si va a ser así, seguramente le hubiera cobrado el mismo penal a Gaddi. Un día te va a favorecer y otro no, estoy tratando de entender el concepto”, comentó.

Más allá de su inconformidad con el silbante, Cocca también analizó el desempeño de su equipo y consideró que Atlas mostró una mejor versión competitiva en comparación con otros partidos recientes.

“Son opiniones y son decisiones. A mí me toca tomar decisiones porque soy la cabeza del grupo. Mi análisis es que este equipo compite y hace seis meses no competía. Hoy compitió, incluso con los que entraron de cambio”, explicó.

El técnico argentino señaló que el resultado terminó inclinándose por detalles y algunos errores puntuales, aunque destacó la actitud de sus jugadores frente a un rival con jugadores de calidad.

“Nos encontramos con un resultado que se dio vuelta por algún error que cometimos y hay que saber sufrir, porque este equipo juega muy bien con jugadores de calidad”, afirmó.

Cocca también reconoció las virtudes de Chivas y destacó la intensidad con la que se disputó el partido, pero reiteró que su equipo estuvo a la altura del clásico.

“Hay un rival que tiene muy buenos jugadores y es un equipo con gran intensidad física. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo, presionamos, hicimos gol. Por momentos estuvimos mejor y por momentos el rival”, señaló.

Te puede interesar: