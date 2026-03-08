Tigres vs Monterrey en vivo: los felinos perdonan la primera
Sigue en directo el Clásico Regio en el Volcán, donde saldrán chispas por la intensidad del compromiso
Clausura 2026: horario del partido Tigres vs Monterrey, hoy 7 de marzo de 2026
El partido entre Tigres y Monterrey se llevará a cabo en el Volcán este sábado 7 de marzo, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.
Liga MX: alineaciones del Tigres vs Monterrey para la jornada 10, al momento
Tigres: Guzmán, Angulo, Joaquim, Loroña, Araújo, Brunetta, Garza, Lainez, Romulo, Correa y Aguirre
Monterrey: Cárdenas, Arteaga, Guzmán, Aceves, Medina, Canales, Orellano, Rodríguez, Fimbres, Rojas y Djuka
¿Dónde ver en vivo el Tigres vs Monterrey? Canales de TV y transmisión streaming
El Clásico Regio entre Tigres y Monterrey se podrá ver en vivo a través de la señal de TV Azteca o por la plataforma de streaming de Fox One, solo toma en cuenta que debes tener una cuenta y suscripción de pago.
Antecedentes del Tigres vs Monterrey y últimos resultados en la Liga MX
En la historia de los torneos cortos, el Clásico Regio se ha llevado a cabo en 75 ocasiones, con 30 victorias para los Tigres y 20 para los Rayados, empatando 25 veces. Incluso han llegado a disputar un título de Liga MX, en el Apertura 2017, donde los felinos salieron victoriosos.
Sin embargo, en los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos, el Monterrey tienen la balanza a su favor al contar con dos victorias y una sola derrota.
Monterrey 1-1 Tigres | Jornada 16 | Apertura 2025
Tigres 2-1 Monterrey | Jornada 15 | Clausura 2025
Monterrey 4-2 Tigres | Jornada 12 | Apertura 2024
Monterrey 1-1 Tigres | Cuartos de final, vuelta | Clausura 2024
Tigres 1-2 Monterrey | Cuartos de final, ida | Clausura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, los Tigres son los favoritos para quedarse con la victoria al tener un momio de -107, por lo que en caso de apostar mil pesos, uno se podría embolsar mil 940. Por su parte, el Monterrey tiene un momio de +280; al ir con La Pandilla con la misma operación, se podría tener una ganancia de hasta tres mil 800.
Además, el empate tiene un momio de +255 y apostar mil pesos por un resultado igualado generaría una recompensa de tres 550 pesos mexicanos. Algo que no caería nada mal para iniciar el mes de marzo.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre Tigres y Monterrey en el Volcán, para otra edición del Clásico Regio, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Una rivalidad de suma importancia, ya que se juegan más que tres puntos, los cuales no caerían nada mal para escalar posiciones en la tabla general.