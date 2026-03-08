Tigres vs Monterrey en vivo: los felinos perdonan la primera

Antecedentes del Tigres vs Monterrey y últimos resultados en la Liga MX

En la historia de los torneos cortos, el Clásico Regio se ha llevado a cabo en 75 ocasiones, con 30 victorias para los Tigres y 20 para los Rayados, empatando 25 veces. Incluso han llegado a disputar un título de Liga MX, en el Apertura 2017, donde los felinos salieron victoriosos.

Sin embargo, en los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos, el Monterrey tienen la balanza a su favor al contar con dos victorias y una sola derrota.

Monterrey 1-1 Tigres | Jornada 16 | Apertura 2025

Tigres 2-1 Monterrey | Jornada 15 | Clausura 2025

Monterrey 4-2 Tigres | Jornada 12 | Apertura 2024

Monterrey 1-1 Tigres | Cuartos de final, vuelta | Clausura 2024

Tigres 1-2 Monterrey | Cuartos de final, ida | Clausura 2024