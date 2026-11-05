UFC Waldo Cortes-Acosta vs Johnny Walker, en vivo: horario y dónde ver UFC Vegas 124; cartelera y orden de las pelea

Waldo Cortés-Acosta y Johnny Walker protagonizan la pelea estelar en Las Vegas, con Tatiana Suárez en la coestelar

UFC Vegas 124 en directo en vivo horario y dónde ver | Claro Sports

UFC Vegas 124 tendrá un enfrentamiento de peso completo como pelea principal, con Waldo Cortés-Acosta y Johnny Walker frente a frente este sábado 7 de noviembre en el Apex de Las Vegas. Ambos peleadores aceptaron encabezar la cartelera después de que se cancelara el combate entre Sean Brady y Gabriel Bonfim, por lo que buscarán aprovechar la oportunidad para avanzar en sus respectivas aspiraciones dentro de la división.

El dominicano Cortés-Acosta llega a este compromiso con la intención de recuperar terreno en la clasificación de los pesos completos. Su trayectoria incluye un campeonato en LFA y una victoria en Dana White’s Contender Series que le permitió incorporarse a UFC. Desde entonces, ha construido su camino a partir del boxeo y la potencia de sus golpes, particularmente con la mano derecha, recurso que ha utilizado en sus enfrentamientos ante rivales como Ante Delija, Shamil Gaziev y Derrick Lewis.

Por su parte, Johnny Walker afrontará su segundo combate en la categoría de peso completo, después de competir durante ocho años en la división de los semicompletos. El brasileño inició esta etapa con una victoria por nocaut sobre Mick Parkin, resultado que le permitió comenzar su recorrido en una categoría donde buscará aprovechar su alcance y sus recursos de golpeo. Su enfrentamiento con Cortés-Acosta representa una oportunidad para continuar su ascenso.

La función también contará con la participación de Tatiana Suárez, peleadora estadounidense de ascendencia mexicana, quien enfrentará a la brasileña Virna Jandiroba en el combate coestelar de peso paja. Ambas intentarán acercarse a otra oportunidad por el campeonato de las 115 libras, actualmente en poder de Mackenzie Dern. Suárez buscará imponer su lucha y control sobre la lona, mientras que Jandiroba intentará aprovechar su experiencia en jiu-jitsu brasileño y las sumisiones para conseguir la victoria.

¿Cuándo y dónde será UFC Vegas 124?

UFC Vegas 124 se celebrará el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Meta APEX de Las Vegas, Nevada, recinto que volverá a recibir una función de artes marciales mixtas. La cartelera contará con enfrentamientos en distintas divisiones y tendrá como protagonistas a Cortés-Acosta y Walker, quienes fueron designados para disputar el combate principal tras la baja de Sean Brady por lesión.

¿A qué hora empieza y dónde ver por TV y online en México la función de UFC Vegas 124?

Los aficionados mexicanos podrán seguir UFC Vegas 124 a través de Paramount+, plataforma que transmitirá tanto los combates preliminares como la cartelera principal. La actividad comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que las peleas estelares iniciarán a las 19:00 horas.

Estos son los horarios de la función:

Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026.

sábado 7 de noviembre de 2026. México (CDMX): 16:00 horas preliminares | 19:00 horas cartelera estelar.

16:00 horas preliminares | 19:00 horas cartelera estelar. Estados Unidos (Este): 17:00 horas preliminares | 20:00 horas cartelera estelar.

17:00 horas preliminares | 20:00 horas cartelera estelar. Estados Unidos (Pacífico): 14:00 horas preliminares | 17:00 horas cartelera estelar.

14:00 horas preliminares | 17:00 horas cartelera estelar. Colombia: 17:00 horas preliminares | 20:00 horas cartelera estelar.

17:00 horas preliminares | 20:00 horas cartelera estelar. Transmisión en México: Paramount+ vía streaming.

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

La función contempla 14 enfrentamientos distribuidos entre la cartelera preliminar y la principal. Además del duelo de peso completo, habrá actividad en las divisiones de peso paja, gallo, pluma, mosca, medio y semicompleto. La UFC mantiene la posibilidad de realizar modificaciones antes del evento.

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Cartelera estelar

Waldo Cortes Acosta vs. Johnny Walker | Peso pesado

Tatiana Suarez vs. Virna Jandiroba | Peso paja femenil

Davey Grant vs. Elijah Smith | Peso gallo

Billy Elekana vs. Lucas Fernando | Peso semipesado

Priscila Cachoeira vs. Nina Milošević | Peso gallo femenil

Mitch Raposo vs. Marcos Degli | Peso mosca

Preliminares

Keiichiro Nakamura vs. Ollie Schmid | Peso pluma

Gabriel Lorenço vs. Thomas Petersen | Peso pesado

Karine Silva vs. Gabriella Fernandes | Peso mosca femenil

Jose Delano vs. Murtazali Magomedov | Peso pluma

Austin Bashi vs. Carlos Calderon | Peso pluma

Mantas Kondratavičius vs. Andre Petroski | Peso mediano

Seokhyeon Ko vs. Wellington Turman | Peso wélter

Jonny Parsons vs. José Souza | Peso wélter

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Fight Night?

Tatiana Suárez será la representante de ascendencia mexicana en UFC Vegas 124. La peleadora nacida en Estados Unidos enfrentará a Virna Jandiroba en la pelea coestelar, un combate que podría influir en la elección de la próxima retadora al campeonato de peso paja.

Suárez intentará conseguir otra oportunidad por el cinturón después de caer ante Weili Zhang. Desde aquella derrota, ha sumado victorias frente a Amanda Lemos y Loopy Godínez, resultados que la mantienen entre las aspirantes de la categoría.

Jandiroba también busca regresar a una pelea de campeonato tras perder ante Mackenzie Dern. La brasileña viene de superar a Tabatha Ricci por decisión de los jueces y tendrá frente a Suárez un enfrentamiento que podría definir su siguiente paso dentro de las 115 libras. Ambas llegan con antecedentes en la lucha y las sumisiones, por lo que el control sobre la lona podría convertirse en uno de los factores para determinar el resultado de la pelea.