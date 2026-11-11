¡Oro para China! Supera a Japón e Israel en la final de gimnasia artística por equipos mixtos de Dakar 2026

La delegación china se impuso en el desenlace de la gimnasia artística por equipos mixtos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con Japón e Israel en el podio

China conquistó la medalla de oro en la gimnasia artística por equipos mixtos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de superar a Japón e Israel en la disputa por las preseas. La delegación asiática consiguió el primer lugar con las actuaciones de Chen Ziyan y Yang Lanbin, quienes sumaron 27.832 puntos en la rotación decisiva de la competencia.

Japón obtuvo la medalla de plata, con una puntuación de 25.966 unidades, gracias a las rutinas de Ikki Nishihara y Yume Minamino. Por su parte, Israel se quedó con el bronce tras acumular 24.366 puntos, resultado de las presentaciones de Tomer Tirosh y Ophir Shmuely.

La definición reunió a cuatro países en la última instancia, con Italia como el otro participante. El equipo italiano terminó fuera del podio con 23.200 puntos, después de las actuaciones de Clarissa Rinaldi y Giacomo Capuzzo, quienes compitieron en barra de equilibrio y ejercicios de piso, respectivamente.

China supera a Japón e Israel en la final de gimnasia artística

La delegación china encontró la diferencia en las actuaciones individuales de sus representantes. Chen Ziyan obtuvo 13.866 puntos en la barra de equilibrio, mientras que Yang Lanbin consiguió 13.966 unidades en los ejercicios de piso. La suma de ambas calificaciones permitió a China alcanzar los 27.832 puntos que le dieron el primer lugar de la competencia.

Japón intentó mantenerse en la disputa por el oro con Ikki Nishihara, quien recibió 13.900 puntos en la barra fija. Sin embargo, la actuación de Yume Minamino en las barras asimétricas, con una calificación de 12.066, dejó al conjunto japonés con un total de 25.966 unidades, a 1.866 puntos de China.

En la lucha por el tercer puesto, Israel consiguió superar a Italia por una diferencia de 1.166 puntos. Ophir Shmuely registró 12.500 unidades en la barra de equilibrio y Tomer Tirosh aportó 11.866 en la barra fija. La suma fue suficiente para asegurar la medalla de bronce.

Italia cerró su participación con 23.200 puntos. Clarissa Rinaldi obtuvo 11.800 unidades en la barra de equilibrio, mientras que Giacomo Capuzzo recibió 11.400 en los ejercicios de piso.

Resultados de la gimnasia artística por equipos mixtos en Dakar 2026

La clasificación de la rotación decisiva quedó de la siguiente manera:

Posición País Puntuación 🥇 1 China 27.832 🥈 2 Japón 25.966 🥉 3 Israel 24.366 4 Italia 23.200

China logró una ventaja de 1.866 puntos sobre Japón y de 3.466 respecto a Israel, diferencias que reflejaron el resultado de las rutinas presentadas en la instancia definitiva. El equipo chino estuvo integrado por Chen Ziyan, Xie Guying, Zhong Qi, Li Lezheng, Yang Lanbin y Zhao Ruiyang en estos Juegos Olímpicos de la Juventud.

MÁS INFORMACIÓN: El medallero de Dakar 2026

La competencia de equipos mixtos forma parte del programa de gimnasia artística de Dakar 2026, que reúne a atletas de las ramas femenil y varonil. El formato permite que las actuaciones de gimnastas de ambas categorías contribuyan al resultado de sus respectivas delegaciones, con pruebas en distintos aparatos.

Con este resultado, China se quedó con el oro, Japón obtuvo la plata e Israel completó el podio, en una competencia que también contó con la participación de Italia en la definición de las medallas.