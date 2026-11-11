Regla de menores Liga MX: los siete equipos que aún deben minutos y arriesgan tres puntos

Monterrey, Tigres y León figuran entre los clubes que todavía deben minutos a futbolistas jóvenes antes del cierre del Apertura 2026.

Rayados, Tigres y León, entre los que más minutos deben sumar. | Claro Sports

La Liga MX se acerca al cierre de la fase regular del Apertura 2026 con siete equipos que todavía no cumplen con la regla de menores. A falta de la jornada 17, Monterrey, Tigres, León, Querétaro, Toluca, Santos Laguna y Puebla necesitan otorgar más minutos a sus futbolistas jóvenes para alcanzar la cuota de 1,170 que establece el reglamento de la competición.

La situación puede tener consecuencias en la clasificación, pues los clubes que no alcancen la cantidad exigida se exponen a una reducción de tres puntos en la tabla general. Esto adquiere importancia para los equipos que todavía buscan un lugar en la Liguilla, ya que una sanción podría modificar su posición al término del campeonato.

De los 18 participantes, 11 ya cumplieron con el requisito y siete deberán resolverlo en sus próximos compromisos. Monterrey y Tigres aparecen entre los conjuntos con más minutos pendientes, mientras que Puebla, Santos Laguna y Toluca están cerca de completar la cuota.

¿Qué equipos todavía no cumplen con la regla de menores de la Liga MX?

La regla de menores establece que cada institución debe acumular al menos 1,170 minutos de participación de futbolistas elegibles durante el torneo. Tras la jornada 16, siete clubes permanecen por debajo de esa cifra.

Tabla de minutos pendientes | Apertura 2026

Equipo Minutos acumulados Minutos pendientes Monterrey 1,062 108 Tigres 1,068 102 León 1,079 91 Querétaro 1,124 46 Toluca 1,129 41 Santos Laguna 1,134 36 Puebla 1,154 16

Monterrey encabeza la lista con 108 minutos pendientes, seguido de Tigres con 102. Ambos equipos necesitan otorgar participación a sus jugadores elegibles para evitar una sanción. En el caso de Rayados, todavía está pendiente el encuentro de la jornada 7 contra Querétaro, por lo que dispone de una oportunidad adicional para sumar minutos.

León ocupa el tercer lugar entre los equipos con mayor deuda, con 91 pendientes por sumar en la fecha final del torneo regular. Por su parte, Querétaro requiere 46 minutos, Toluca necesita 41 y Santos Laguna debe 36. Puebla es el equipo más cercano a cumplir, pues solamente le faltan 16 minutos para llegar a la cuota establecida.

¿Qué equipos ya cumplieron con la regla de menores en el Apertura 2026?

Once clubes alcanzaron o superaron los 1,170 minutos exigidos, por lo que no necesitan sumar más tiempo para evitar una sanción por este concepto.

Equipo Minutos acumulados Tijuana 2,616 Necaxa 2,367 Atlante 2,301 América 2,129 Atlas 1,797 Chivas 1,619 Pumas 1,397 Pachuca 1,387 FC Juárez 1,233 Cruz Azul 1,198 Atlético de San Luis 1,183

Tijuana encabeza el registro con 2,616 minutos, más del doble de la cantidad exigida. Necaxa y Atlante también superaron los 2,300 minutos, mientras que América alcanzó 2,129.

Cruz Azul y FC Juárez fueron los dos equipos que completaron el requisito durante la jornada 16. Ambos llegaron a la penúltima fecha con minutos pendientes, pero la participación de sus jugadores jóvenes les permitió superar el mínimo establecido.

¿Qué pasa si un equipo no cumple con la regla de menores de la Liga MX?

El artículo 49 del Reglamento de Competencia de la Liga MX contempla sanciones deportivas y económicas para los clubes que no alcancen los 1,170 minutos de participación juvenil. Las consecuencias establecidas son:

Descuento de tres puntos en la tabla de clasificación general y en la tabla de cociente.

Reducción del 15% de los recursos correspondientes a los derechos de formación de futbolistas.

Estas medidas podrían afectar a los clubes que disputan los últimos lugares disponibles para la Liguilla. Una reducción de puntos al término de la fase regular puede modificar el orden de la clasificación e incluso dejar a un equipo fuera de la fase final.

La normativa también establece un límite de 225 minutos contabilizables por partido, aunque un club utilice a varios futbolistas que cumplan con los requisitos de edad. Por esta razón, los entrenadores deben distribuir la participación de sus jugadores jóvenes para alcanzar la cuota. En el Apertura 2026, los futbolistas elegibles son mexicanos nacidos en 2004 o después, de acuerdo con los criterios de participación publicados para el torneo.

¿Cuántos partidos les quedan a los equipos para cumplir con la regla de menores?

La jornada 17 será la última oportunidad para cinco de los siete equipos que todavía deben minutos. Monterrey y Querétaro cuentan con un compromiso adicional, correspondiente al partido pendiente de la jornada 7, programado para el sábado 14 de noviembre.

Los Rayados necesitan 108 minutos y los Gallos Blancos solamente 46. Ambos podrán utilizar el encuentro entre sí para avanzar en el cumplimiento de la norma antes de disputar su último partido de la fase regular.

Para Tigres y León, el escenario requiere mayor atención. Los felinos necesitan 102 minutos y los esmeraldas 91, cantidades que pueden alcanzar en un solo encuentro si distribuyen los minutos entre futbolistas elegibles. Santos Laguna, Toluca y Puebla también tienen margen suficiente para cumplir durante la última jornada.

Ninguno de los siete clubes está matemáticamente imposibilitado para alcanzar la cuota, ya que todos necesitan menos de los 225 minutos que pueden contabilizarse por partido. Sin embargo, deberán cumplir con el requisito dentro de sus compromisos restantes para evitar las sanciones.