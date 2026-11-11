¿Rafa Márquez fracasará con la Selección Mexicana? Las leyendas del fútbol tienen claro el futuro del Tricolor

Tras cuatro partidos sin victoria, el Tricolor afronta su primera eliminatoria oficial mientras figuras nacionales e internacionales analizan su presente

La Selección Mexicana de Rafael Márquez enfrenta su primera prueba oficial en la Concacaf Nations League, después de comenzar su proceso sin victorias en cuatro partidos amistosos. En medio de los cuestionamientos por el funcionamiento del equipo, algunas de las figuras del fútbol nacional e internacional aprovecharon su presencia en la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama 2026, celebrada el martes 10 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, para hablar en exclusiva con Claro Sports sobre las posibilidades del Tricolor, el trabajo del entrenador y el talento de las nuevas generaciones.

El balance de México bajo la dirección de Rafa Márquez es de cuatro partidos, dos empates, dos derrotas, dos goles a favor y siete en contra. El entrenador debutó con un empate 1-1 ante Colombia, repitió el marcador frente a Perú y posteriormente sufrió derrotas por 3-0 contra Estados Unidos y 2-0 ante Chile. Estos resultados dejaron al conjunto nacional sin triunfos antes de su eliminatoria frente a Jamaica, cuya ida se disputará el sábado 14 de noviembre en Kingston y la vuelta el martes 17 en Monterrey. La serie definirá un boleto al Final Four de la Nations League.

Hugo Sánchez y Chaco Giménez piden tiempo para el proceso de Rafa Márquez

Hugo Sánchez fue uno de los exfutbolistas que manifestó su respaldo al entrenador mexicano y pidió que tenga continuidad para desarrollar su proyecto. El exdelantero del Real Madrid recordó su experiencia al frente de la Selección Mexicana y las críticas que suelen acompañar las decisiones de un director técnico, particularmente en las convocatorias: “Yo cuando fui director técnico iba a todos los restaurantes de México y cada chef y cada mesero tenían una lista de seleccionados. Todos somos seleccionadores. Ojalá Márquez tenga el respaldo de tres periodos mundialistas”, declaró el exseleccionado nacional, quien también cuestionó la cantidad de extranjeros que ocupan posiciones ofensivas en la Liga MX.

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El pentapichichi también se refirió a Gilberto Mora, uno de los futbolistas que podrían tener mayor participación durante la etapa de Márquez. Sánchez destacó la personalidad del jugador de Xolos de Tijuana y consideró que tiene condiciones para continuar su desarrollo: “Gil va por muy buen camino, me gusta porque tiene buena mentalidad, esa seriedad que muestra y esa formalidad me gusta, así que va por buen camino. Ojalá que no se pierda”, expresó. El exfutbolista señaló que la falta de espacios para los jóvenes mexicanos representa uno de los problemas que deben atenderse para ampliar las alternativas de la selección.

Por su parte, Christian ‘Chaco’ Giménez coincidió en la necesidad de permitir que Rafa Márquez continúe trabajando antes de establecer conclusiones sobre su desempeño. El exjugador de Cruz Azul recordó que el entrenador apenas comienza su etapa al frente del representativo nacional, después de haber formado parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre: “Tiene poco tiempo con Rafa como entrenador. Ya lo conoce del proceso del ‘Vasco’ Aguirre y hay otros que está conociendo ahora. Es poco tiempo para evaluarlo, son cuatro partidos en los cuales se vieron pequeñas cosas. Yo creo que ahora en el partido con Jamaica se van a ver más cosas. Hay que dejarlo trabajar”, aseguró.

Para Chaco Giménez, la trayectoria de Márquez como futbolista y su experiencia internacional son elementos que pueden contribuir a su desempeño como seleccionador. El exmediocampista consideró que los enfrentamientos contra Jamaica permitirán observar con mayor claridad los cambios tácticos y las decisiones del entrenador, después de los resultados obtenidos en los amistosos: “Me parece que es un referente importante del fútbol mexicano a nivel mundial. Lo veo muy capaz, yo creo que le va a ir bien”, añadió.

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Bebeto, Davor Šuker y Ramón Morales también opinan sobre la Selección Mexicana

Bebeto, campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994, también expresó su confianza en el futuro de la Selección Mexicana y destacó el talento de Gilberto Mora. El exdelantero brasileño recordó que siguió la participación del Tricolor durante la Copa del Mundo de 2026 y que le agradó el funcionamiento mostrado por el equipo en algunos encuentros: “Me gustó el equipo mexicano. Tiene muchos jugadores con mucha calidad”, comentó. Además, señaló a Mora como un futbolista diferente y destacó que México cuenta con jugadores de condiciones técnicas para competir internacionalmente.

El brasileño también habló sobre la eliminación mundialista y consideró que los errores pueden definir el resultado de una serie de eliminación directa. Bebeto explicó que México había mostrado aspectos positivos durante la fase inicial, pero que una equivocación terminó por afectar su continuidad en el torneo. Respecto al nuevo proceso, expresó su deseo de que Rafa Márquez consiga resultados y que el equipo pueda avanzar en las siguientes competencias. También recordó que en Brasil existe simpatía por la Selección Mexicana y que suele recibir apoyo de los aficionados brasileños cuando no enfrenta a su representativo nacional.

Davor Šuker, exdelantero de Croacia y ganador de la Bota de Oro del Mundial de Francia 1998, se sumó a los mensajes dirigidos al nuevo seleccionador mexicano. El exfutbolista, quien actualmente reside en Estados Unidos y contempla desarrollar proyectos de formación deportiva en territorio estadounidense, manifestó su disposición para colaborar con el crecimiento del fútbol nacional: “Si puedo ayudar al fútbol mexicano, encantado”, señaló. Posteriormente, dedicó unas palabras al entrenador del Tricolor y le deseó éxito en su nueva responsabilidad: “Quiero desear a Rafa Márquez, el próximo seleccionador, que tenga mucha suerte”.

Finalmente, Ramón Morales, exseleccionado mexicano e integrante de la generación 2026 del Salón de la Fama, centró sus declaraciones en el desarrollo de Gilberto Mora y las condiciones que necesita para consolidarse como futbolista. El exjugador de Chivas destacó sus cualidades deportivas, pero también la importancia del entorno personal durante su crecimiento: “Veo calidad, veo talento. Veo un chavo centrado, rodeado con su familia. Ojalá los amigos que lleguen sean buenos amigos, porque así es la vida, no vamos a tapar nada. Ojalá pueda encontrar ese crecimiento humano y futbolístico. Ojalá veamos a uno de los mejores mexicanos”, declaró. Sus palabras se suman a las opiniones de las figuras que ven en el talento joven una de las bases para el futuro del Tricolor, mientras Rafa Márquez se prepara para enfrentar a Jamaica y buscar su primera victoria como entrenador de México.