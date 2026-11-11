Jesse Marsch, DT de Canadá, y una sorpresiva reflexión sobre Guatemala

El entrenador reconoció la dificultad de medirse contra Guatemala.

Jesse Marsch, entrenador de Canadá | @CANMNT_Official

El director técnico del seleccionado de Canadá, Jesse Marsch, habló en conferencia de prensa en la previa del partido de su seleccionado ante Guatemala por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Entre sus principales valoraciones, no dudó en elogiar al presente de los de Luis Fernando Tena y tuvo tiempo también para tirarle un palito a la organización.

Al ser consultado sobre la dificultad del partido y el reciente antecedente por la Copa Oro 2025, hace aproximadamente un año en el que su seleccionado quedó eliminado por penales ante los chapínes, señaló: “No lo veo como una venganza por lo que pasó en Copa Oro. Sabemos que será difícil, pero queremos tener éxito y nos estamos preparando para enfrentar a un rival fuerte en un ambiente complicado“.

Marsch reconoce que jugar contra Guatemala en el estadio El Trébol supone una dificultad mayor, por lo que espera poder estar a la altura y de antemano expone una postura de cautela y respeto. Es esperable teniendo en cuenta que este equipo, con este miso entrenador y la base de jugadores que estará presente, lo eliminó hace un año en la Copa Oro.

Por otro lado, el técnico dejó de manifiesto que irá con sus mejores hombres para el partido de ida, Davies, jugador del Bayern Múnich, aparece como uno de los principales referentes del equipo, mientras que Jonathan David, actualmente en Atlético de Madrid, será una de las opciones ofensivas.

En la mitad de la cancha también contará con futbolistas que militan en Europa. Nathan Saliba, compañero de Buchanan en Villarreal, forma parte de la convocatoria junto a Liam Millar y Kevin Khan. Jonathan Osorio aportará experiencia en una zona importante para el funcionamiento canadiense.

En cuanto a las referencias ofensivas, el seleccionador dispondrá de su principal figura, Jonathan David, así como Promise David, Daniel Jebbison, Tani Oluwaseyi y Jacen Russell-Rowe. La variedad de perfiles permitirá modificar el esquema ofensivo según las necesidades de cada encuentro.

Calendario de Panamá en la Concacaf Nations League

Jueves 12 de noviembre, Stadion Ergilio Hato (Willemstad), Curazao vs Panamá, 20.30 hs.

Domingo 15 de noviembre, Estadio Rommel Fernandez (Panama City), Panamá vs Curazao, 17.00 hs.

Los 28 de Panamá citados por Christiansen

Porteros:

Maxime Crépeau (Orlando City SC)

Owen Goodman (Dundee FC)

Dayne St. Clair (Inter Miami CF)

Defensas:

Richard Chukwu (Toronto FC)

Alphonso Davies (Bayern Múnich)

Luc de Fougerolles (Real Salt Lake)

Jovan Ivanisevic (FK Sarajevo)

Richie Laryea (Toronto FC)

Ralph Priso (Vancouver Whitecaps)

Niko Sigur (Toulouse FC)

Joel Waterman (Chicago Fire FC)

Mediocampistas:

Tajon Buchanan (Villarreal CF)

Mathieu Choinière (LAFC)

Kevin Khan (Feyenoord)

Liam Millar (Birmingham City)

Jonathan Osorio (Toronto FC)

Nathan Saliba (Villarreal CF)

Jacob Shaffelburg (LAFC)

Delanteros:

Jonathan David (Atlético de Madrid)

Promise David (Brighton & Hove Albion)

Daniel Jebbison (AFC Bournemouth)

Tani Oluwaseyi (Villarreal CF)

Jacen Russell-Rowe (Toulouse FC)

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