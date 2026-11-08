¡Nocaut brutal! Johnny Walker liquida a Waldo Cortés Acosta en UFC Vegas 124

El triunfo llegó después de que ambos aceptaran la pelea con poco tiempo de preparación y coloca a Walker cerca del Top 6 de la división de peso pesado.

El brasileño suma un triunfo más en su carrera | ALEX GOODLETT/GETTY IMAGES VIA AFP

Johnny Walker consiguió una nueva victoria en la división de peso pesado al noquear a Waldo Cortés Acosta en el tercer asalto de UFC Vegas 124, celebrado en el Meta APEX. El brasileño resolvió el combate después de tres rounds en los que ambos intercambiaron golpes y Walker mantuvo como parte de su estrategia el ataque a las piernas del dominicano.

La pelea llegó a última hora después de que una lesión de Sean Brady obligara a cancelar el combate estelar que tenía programado contra Gabriel Bonfim. Walker y Cortés Acosta aceptaron ocupar el lugar de la pelea principal con poco tiempo de preparación; y el resultado le permitió al brasileño acercarse a los primeros seis lugares de la división de peso pesado.

Desde el primer asalto, Walker utilizó las patadas bajas para intentar limitar los desplazamientos de Cortés Acosta. El dominicano buscó cerrar la distancia y encontró golpes a la cabeza cuando consiguió entrar al intercambio. Al minuto y medio, uno de sus ataques hizo perder el equilibrio a Walker, aunque el brasileño logró recuperarse y continuar con el plan de castigar la pierna de su rival.

Walker mantuvo esa estrategia durante el segundo round. Cortés Acosta intentó encontrar el golpe que pudiera terminar el combate, mientras el brasileño volvió a atacar las piernas. En uno de sus intentos, Walker lanzó un codazo giratorio, perdió el equilibrio y terminó en el suelo. Cortés Acosta aprovechó para colocarse en media guardia, pero no consiguió generar una situación que modificara el desarrollo del asalto.

La definición llegó en el tercer episodio. Walker sorprendió primero con una patada de interrogación y después conectó un golpe hacia atrás, una combinación que hizo tambalear a Cortés Acosta. El brasileño aprovechó el momento y lanzó dos golpes más que llevaron al árbitro a detener la pelea y decretar el nocaut.

Johnny Walker 🇧🇷 sube a peso completo, aguanta todo y termina noqueando en la pelea estelar de la noche 😮‍💨 #UFCVegas124 | Estamos en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/oaToCSgie9 — UFC Español (@UFCEspanol) November 8, 2026

Con el triunfo, Walker sumó su segunda victoria consecutiva en peso pesado después de haber noqueado a Mick Parkin el mes anterior. El brasileño consiguió además capitalizar la oportunidad que surgió tras la cancelación de la pelea original y quedó con una posición que puede acercarlo a los primeros puestos de la categoría.

En la pelea coestelar, Tatiana Suarez derrotó por decisión unánime a Virna Jandiroba después de tres asaltos. Suarez buscó llevar el combate al suelo desde el inicio, pero encontró dificultades para derribar a Jandiroba, quien cuenta con experiencia en esa faceta. En el segundo round, Suarez consiguió revertir una posición y controlar a la brasileña. Jandiroba llegó a intentar una llave de rodilla al final del asalto, mientras que en el tercero Suarez volvió a conseguir un derribo y mantuvo el control hasta asegurar las tarjetas de los jueces.

UFC Vegas 124 | Resultados completos

Cartelera estelar Waldo Cortes Acosta vs. Johnny Walker | Peso pesado | Gana Walker por KO Tatiana Suarez vs. Virna Jandiroba | Peso paja femenil | Gana Suárez por decisión unánime Davey Grant vs. Elijah Smith | Peso gallo | Gana Smith por KO Billy Elekana vs. Lucas Fernando | Peso semipesado | Gana Fernando por decisión unánime Priscila Cachoeira vs. Nina Milošević | Peso gallo femenil | Gana Milošević por KO Mitch Raposo vs. Marcos Degli | Peso mosca | Gana Raposo por decisión unánime

