Así llega Panamá a su primera final frente a Curazao: formación y últimos resultados

El equipo registra tres últimos empates en amistosos.

Panamá necesita volver a ganar. (Reuters)

Panamá visita a Curazao por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, en un encuentro que representa una oportunidad para comenzar a cambiar su presente. El seleccionado canalero afronta la eliminatoria con la necesidad de recuperar confianza y volver a ganar, después de una etapa en la que los resultados quedaron por debajo de las expectativas.

Thomas Christiansen trabaja con una formación prácticamente definida, aunque mantendrá su costumbre de confirmar los nombres minutos antes del comienzo. Los últimos entrenamientos, la lista de convocados y la presencia de sus habituales titulares permiten anticipar una posible alineación para este compromiso, sin que todavía pueda considerarse oficial.

El probable once de Panamá sería con Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade; César Blackman, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla; Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y José Fajardo. Esa sería la apuesta del entrenador para buscar un resultado favorable como visitante y encaminar una serie que exige responder desde el primer encuentro.

Entre los nombres aparecen futbolistas que habitualmente forman parte de la estructura de Christiansen. La experiencia de esa base será importante para afrontar la presión del momento y evitar que la falta de victorias condicione el rendimiento. Panamá necesita una actuación que le permita competir con firmeza y trasladar sus recursos individuales al funcionamiento colectivo.

La eliminatoria también tiene definido el camino posterior: el ganador se enfrentará al vencedor de la serie entre México y Jamaica. Sin embargo, antes de pensar en ese posible cruce, el conjunto canalero deberá resolver una llave que comienza fuera de casa y en la que buscará recuperar protagonismo dentro de la región.

El encuentro marcará la primera presentación oficial de Panamá después de su decepcionante participación mundialista. La selección se despidió de ese torneo sin victorias ni goles, un balance que dejó la necesidad de mejorar tanto la producción ofensiva como los resultados. La Nations League ofrece ahora un nuevo objetivo competitivo para intentar dejar atrás aquella actuación.

Los amistosos posteriores tampoco le permitieron reencontrarse con el triunfo. Panamá disputó tres encuentros durante el semestre y todos terminaron con el mismo marcador: 1-1 frente a India, Nueva Zelanda y Ecuador. Aunque evitó las derrotas, no consiguió una victoria que le diera impulso antes de regresar a la competencia oficial.

Con ese panorama, la visita a Curazao adquiere importancia por la clasificación y por la necesidad de cortar la racha. El equipo de Christiansen buscará transformar la preparación de estas semanas en una respuesta dentro de la cancha. Ganar le permitiría tomar ventaja en la eliminatoria y conseguir un impulso anímico para afrontar los próximos desafíos.

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