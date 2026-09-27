¡Dramático final! Raúl Rosas Jr. vence a Raoni Barcelos en UFC Fight Night

El mexicano se llevó el triunfo por nocaut, tras un derribo sobre el brasileño. Barcelos no reaccionó tras la caída por lo que el réferi dio por finalizado el combate

El mexicano ganó la pelea estelar de la función en Las Vegas | @UFC

Raúl Rosas Jr. consiguió la victoria por nocaut ante Raoni Barcelos en la pelea estelar de UFC Vegas 121, pero el desenlace dejó la atención puesta sobre el peleador brasileño. Después de cinco rounds de intercambios y con ambos buscando imponer su ritmo, un derribo del mexicano provocó que el combate terminara de forma inesperada, mientras Barcelos quedó sobre la lona y posteriormente abandonó el octágono en camilla. El festejo de Rosas contrastó con la incertidumbre que se vivió en los últimos instantes en el Meta APEX de Las Vegas, a la espera de conocer el reporte médico del brasileño.

Desde el primer round, Rosas llevó la pelea al terreno corto e intentó abrir la defensa del brasileño. Barcelos respondió con desplazamientos para evitar los golpes y encontró algunos momentos para cambiar el desarrollo. En una de las acciones, el mexicano tuvo la pierna atrapada, pero el brasileño no consiguió aprovechar la posición y terminó recibiendo castigo en el rostro. Barcelos consiguió derribar a Rosas en dos ocasiones, aunque sin generar daño suficiente.

Para el segundo episodio, ambos peleadores ya mostraban marcas del intercambio en el rostro. Barcelos parecía resentir más el desgaste, aunque volvió a encontrar la manera de llevar al mexicano al suelo. Rosas mantuvo su intención de atacar la cara del brasileño, mientras los dos alternaban momentos de control. El round terminó con intercambios a distancia y Barcelos dejó una mejor impresión en ese tramo.

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El tercer round llevó nuevamente la pelea a la lona, con Barcelos intentando controlar a Rosas desde el suelo. Sin embargo, el mexicano respondió con golpes que le permitieron liberarse y ponerse de pie. A partir de ahí, el combate se convirtió en un intercambio constante en el que ambos conectaron golpes al rostro sin que ninguno dejara de buscar el final.

Barcelos mantuvo su ritmo durante el cuarto episodio pese al desgaste acumulado. El brasileño recurrió a su velocidad para continuar con el intercambio y también buscó sujetar a Rosas para limitar sus ataques. El mexicano utilizó su fuerza para evitar que el rival pudiera mantenerlo controlado y continuó buscando espacios para responder con golpes.

El último episodio comenzó con ambos animando al público en busca del triunfo, pero con Rosas recibiendo a Barcelos con un izquierdazo y dos rodillazos al rostro, en una secuencia que volvió a llevar la pelea al intercambio de golpes. El brasileño continuó respondiendo, mientras el mexicano mantuvo la presión durante el último episodio en busca de cerrar la contienda.

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El mexicano Raúl Rosas Jr. lleva al límite al brasileño para lograr la finalización en el último round 🫨#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/YywF9nXEoF — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026

La metralla terminó con ambos buscando controlar la posición sobre la reja, sin embargo un derribo del mexicano provocó que Barcelos no tuviera mayor respuesta sobre la lona. El mismo Rosas notó la situación y dejó de atacar. El réferi se percató de lo sucedido y de inmediato dio por finalizada la pelea, en medio de un ambiente de festejo e incertidumbre por la condición del amazónico.

🫣Así salía el peleador brasileño Raoni Barcelos después de una batalla intensa 🫣



Toda la fuerza para él. Recupérate campeón, regresarás más fuerte ‼️#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/HaUlcibOcz — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026

Después de cinco rounds, Raúl Rosas Jr. terminó imponiéndose sobre Raoni Barcelos y consiguió sumar otra victoria dentro de UFC. El mexicano superó un combate en el que tuvo que responder a derribos, intercambios a distancia y momentos de control del brasileño; mientras que también se espera el parte médico para conocer la condición física de Barcelos, quien salió en camilla del octágono.

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