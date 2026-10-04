¡No va ni a la banca! Gilberto Mora se pierde el duelo ante Estados Unidos por presentar molestias

El futbolista de los Xolos de Tijuana no está disponible en Glendale por presentar de nueva cuenta problemas con la pubalgia que lo puso en duda del Mundial 2026

La Selección Mexicana tendrá una nueva baja de último momento para enfrentar a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, pues Gilberto Mora no estará disponible ni siquiera para ocupar un lugar en la banca del Tricolor. Rafael Márquez decidió no contar con el futbolista de 17 años para el partido correspondiente a la Fecha FIFA.

La decisión llega después de los problemas físicos que el jugador de Xolos de Tijuana presentó durante los últimos días. Mora recibió un golpe en el tobillo durante el partido contra Colombia y posteriormente fue sometido a estudios, mientras el cuerpo médico mantuvo seguimiento sobre su condición. Aunque inicialmente se informó que podría estar disponible, finalmente el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo.

Gilberto Mora no estará en el partido contra Estados Unidos | Imago7

Claro Sports pudo saber que el juvenil habría presentado problemas de pubalgia como hace unos meses, cuando corrió el riesgo de no jugar la Copa del Mundo 2026, por lo que el Kaiser optó por cuidar de la joya futbolística del Tricolor.

Mora había sido una de las figuras de México en el inicio de la era de Rafael Márquez. El juvenil fue titular contra Colombia, disputó 63 minutos y marcó el gol del empate 1-1, su primer tanto con la Selección Mexicana. Frente a Perú permaneció en la banca como parte del manejo de sus cargas de trabajo.

Gil Mora se une a la baja de Hirving ‘Chucky’ Lozano

La ausencia de Gilberto Mora se suma a la de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien tampoco podrá participar contra Estados Unidos. El delantero presentó una molestia durante el entrenamiento del viernes y los estudios médicos confirmaron una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, por lo que dejó de estar disponible para el encuentro.

Lozano abandonará la concentración de la Selección Mexicana para continuar su recuperación con el LA Galaxy, mientras que Mora permanecerá fuera de actividad para evitar una posible complicación física. De esta manera, Rafael Márquez pierde a dos de los futbolistas que aparecían entre sus principales alternativas ofensivas para el duelo ante Estados Unidos.

Alineación de México ante Estados Unidos en Glendale

Con las bajas de Mora y Lozano, la alineación probable de México presenta modificaciones respecto a las previsiones iniciales. Raúl ‘Tala’ Rangel estaría en la portería; Israel Reyes, Johan Vásquez, Diego Campillo y Jesús Gallardo formarían la defensa; Erik Lira, Luis Romo y Santiago Sandoval ocuparían el mediocampo; mientras que Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Santiago Gimenez y Santiago Orbelín Pineda integrarían el ataque.

El encuentro ante Estados Unidos está programado para este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el State Farm Stadium de Glendale. Será el tercer partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, después de los empates 1-1 contra Colombia y Perú.

La ausencia de Gilberto Mora modifica los planes del Tricolor para el Clásico de Concacaf, en un partido en el que Márquez buscaba observar nuevamente al juvenil después de su actuación ante Colombia. Finalmente, el cuerpo técnico decidió priorizar su recuperación y dejarlo fuera incluso de la banca.