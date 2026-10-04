Un desastre arbitral de Alejandro Moncada elimina a Millonarios frente a Barranquilla en la Copa BetPlay Dimayor 2026

El colegiado antioqueño se inventó un penalti inexistente a favor del cuadro atlanticense y dejó de sancionar otros a favor del Embajador.

Alejandro Moncada, árbitro colombiano. – Vizzor Image.

Continuando con el desarrollo del cuadro definitivo de la Copa BetPlay Dimayor 2026, era momento para que Barranquilla y Millonarios se midieran en su serie de octavos de final. Debido a los retrasos en el calendario por cuenta del terremoto que azotó a Colombia hace menos de dos meses, se decidió que esta fase se jugara a partido único y, por ser de segunda división, el beneficio de la localía le correspondió al cuadro de la Arenosa. Era el primer enfrentamiento histórico entre estas escuadras.

El encuentro arrancó dejando en evidencia lo pésimo árbitro que es el antioqueño Alejandro Moncada con una acción escandalosa. La pelota le rebotó en el abdomen a Sebastián Viveros y el juez, que estaba arbitrando con la imaginación, se inventó un penalti completamente inexistente. Como esta instancia no tiene sistema VAR, no hubo manera de que los reclamos del Embajador sirvieran y Mohamed Bolívar se encargó de ejecutar el tiro que puso a ganar a los locales al minuto 6.

Habiéndose violado el principio máximo del arbitraje, que dicta que no se puede juzgar lo que no se ve, el partido le planteó el reto al Embajador de sobreponerse a la adversidad en el Estadio Romelio Martínez. La gran cantidad de titulares que Alberto Gamero dispuso iban a tener que redoblar esfuerzos y combatir contra el juego fuerte que el rival planteó para defender su ventaja.

Millonarios acudió a su orgullo de equipo grande y fue decidido a buscar el empate. Por fortuna, para que no toda la atención se fuese con el bochorno arbitral, el gol albiazul llegó rápido. Fue una pelota elevada en la que el portero Sebastián Guerra despejó mal y dejó la posibilidad servida para que Mackalister Silva cabeceara al 22′. El cuadro bogotano se metía en la contienda.

Antes de 40 minutos, Barranquilla sufrió la lesión de Luis Gómez y Cristian Peñate tuvo que entrar en su remplazo como centrocampista. Curiosamente y como para que todo correspondiera con lo que se había visto, se presentaron dos acciones de contactos evidentes en las manos de defensores del equipo atlanticense, pero estas, en cambio, no fueron sancionadas. Ya el tema de los errores empezaba a tomar un tono de mala fe.

El segundo tiempo trajo los ingresos de Stiven Vega y Leonardo Castro en lugar de Viveros y Julián Angulo en la visita. Tal y como se viene viendo con la modificación ofensiva, eso llevaba a que Andrey Estupiñán pasara al rol de extremo por derecha. Ahí se vinieron los ataques con gran peligro construidos por el carril central y Daniel Ruiz tuvo un disparo de media distancia que se estrelló contra el larguero.

Aunque Millonarios dominaba la pelota y se posicionaba con buena cantidad de hombres en la mitad contraria, los minutos avanzaban con un paso angustiante. Cuando ya corría la adición, Castro volvió a hacer sonar el metal del palo horizontal con un cabezazo y también tuvo un mano a mano que Guerra atajó. Increíblemente y con las complicidades ya mencionadas, el duelo se iba a definir por penaltis.

La serie de lanzamientos se dio con los aciertos intercalados de Sebastián Valencia, Darwin Torres, Leonardo Castro y John Cortés. Cuando llegó el turno del defensor albiazul Sergio Mosquera, Guerra se estiró y atajó, dejando el espacio para que Jhoynner Lozano pusiera en ventaja a Barranquilla. Luego, Estupiñán, Diego Mendoza y Francisco Chaverra cumplieron con su labor.

En el momento definitivo, el golero Guerra jugó con fuego al querérsela picar a Javier Burrai y el argentino le mostró experiencia con una atajada trascendental. El lamento de Millonarios vino porque Carlos Darwin Quintero anunció su cobro y el portero atajó. La ejecución definitiva fue de Neymar Uribe para clasificar a Barranquilla a cuartos de final. A partir de ahora, habrá que tener mucha mesura para hablar de un mérito completamente manchado por parte de este cuadro de segunda división.

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