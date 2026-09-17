Pronósticos y momios de los partidos de la Semana 2 del fútbol americano de la NFL: ¿quiénes son los favoritos?

El análisis, quiniela y picks para la segunda jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

Picks NFL 2026 semana 2|TIM WARNER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

La NFL arrancó con una explosión ofensiva en 2026. Tuvimos 719 puntos en los primeros 16 partidos de la temporada, empatando la marca de 2012 como el kickoff de mayor anotación. Se impusieron marcas de touchdowns totales (93) y de ofensiva (90), además de viajes a las diagonales por vía terrestre (37). Correr el balón y las formaciones de personal pesado (dos corredores, doble ala cerrada y no tanto tres receptores), una revolución que iniciaron los Rams en 2025 con su personal 13, se ha esparcido por la liga como respuesta a las defensivas que dejaban a dos safeties en la zona profunda para limitar las ganancias pases largos. Las ofensivas movieron ficha en este juego de ajedrez que es el fútbol americano.

Otro par de datos interesantes que deja la semana 1 es que el equipo que ganó el diferencia de entregas ganó todos los partidos: 13-0. Perder el balón fue sentencia de muerte. También comienzan las lesiones, mermando seriamente a múltiples equipos. A estar pendientes de los reporte de lesionados y de prácticas.

La actividad no para y tenemos el arranque de la semana 2 con el tradicional jueves por la noche, con un partido entre contendientes, Lions contra Bills, donde se estrenará el nuevo estadio de Buffalo y también promete tener fuegos artificiales. ¿Seguirán los partidos de muchos puntos? ¿Las defensivas ajustarán? ¿Qué fue verdad de estos primeros partidos? ¿Qué fue mentira? Este fin de semana es de las reacciones exageradas. Vayamos al lío.

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. Dudas, sugerencias, comentarios y mentadas las atendemos en @hlazzeri13. SALTAR A UN PARTIDO: Lions vs Bills (TNF) | El resto de pronósticos, el viernes. Estén pendientes en @hlazzeri13 y @clarosports.

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de la Semana 1 de la NFL

Picks semana 2 NFL 2026|TIM WARNER /GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

Detroit Lions en Buffalo Bills (-5.5, total 55.0)

Buffalo estrena su nuevo estadio y podríamos tener fuegos artificiales porque ambos equipos anotaron más de los 30 puntos, pero también permitieron tres decenas. Los Lions lucen atractivos recibiendo casi un touchdown en la línea, pero el tema de salud y descanso es clave.

De inicio, su defensiva tiene un hospital. La dupla de safeties, Kerby Joseph y Brian Branch, están fuera al menos hasta octubre, y ya tenían otro puñado de jugadores en la agencia libre. D.J. Reed, su mejor córner pese a la mala tarde contra los Saints, es duda. Su línea defensiva suele limitar las carreras, por lo que el uso de dos o tres ala cerrada podría no afectarles tanto vía terrestre. El tema será la cobertura contra el pase pase, donde Dalton Kincaid y compañía podrían sacar petróleo por el centro del campo. Si Tyler Shough les lanzó más de 400 yardas, Josh Allen tener también una buena noche ante una defensiva que, por las bajas, no pueden jugar su esquema agresivo habitual.

Pocos equipos sacan realmente del campo a Detroit porque los Lions también tienen punch en ofensiva. El problema es que también están llenos de lesiones. Para 2026, de aquella línea ofensiva que les tuvo a minutos del Super Bowl, solo queda Penei Sewell y se mueve al lado izquierdo. El interior eran puras caras nuevas (Cade Mays, Chris Mahogany y Tate Rutledge) y los primeros dos no jugarán, lo mismo que el tackle derecho novato, Blake Miller. Es cierto que Juice Scruggs jugó de titular como centro en la semana 1, pero Goff se cae a pedazos bajo presión, y ojito que el reporte del clima no es malo, pero habría humedad y el QB de Detroit tiene un historial de fumbles porque su mano no es la más grande. Ed Oliver, Greg Rousseau y compañía están afilando los cuchillos, aunque permitir tantos puntos a los Texans deja un mal sabor de boca.

Un último punto clave: es Thursday Night. Los jueves suelen ser para los locales y Detroit llega en una situación horrenda, ya que jugaron tiempo extra ante los Saints, en el que su defensiva jugó 83 snaps. Buffalo también tuvo desgaste (73 jugadas) y viaje a casa, pero los equipos que tienen partido en jueves tras un suplementario el fin de semana previo ganaron solo 9 de 40 juegos, cobrando 26% ATS. Es un mal momento para ir al nuevo palacio de Bills Mafia, donde además hay algunas dudas por el césped. BILLS (-5.5 en Caliente) 31, Lions 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

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Picks NFL 2026: 11-5 directo | 7-8-1 contra la línea

Semana 1: 11-5 directo, 7-8-1 contra la línea

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