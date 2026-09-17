Alajuelense vs Marathon, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión cuartos de final vuelta, goles y resultado en directo

Alajuelense afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada en medio de un cambio de entrenador. La institución decidió terminar el ciclo de Ismael Rescalvo y ahora deberá buscar la clasificación a semifinales ante un Marathón que ya demostró en el primer encuentro que puede complicar al vigente tricampeón de la Copa Centroamericana. Además del boleto entre los cuatro mejores, el ganador de la serie asegurará su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.