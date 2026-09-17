Alajuelense vs Marathon, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión cuartos de final vuelta, goles y resultado en directo
El partido de ida finalizó en empate 2 a 2.
Les damos la bienvenida a la transmisión del partido por streaming (exclusivo para Estados Unidos) entre la Liga Deportiva Alajuelense y Marathon, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. En la ida el resultado terminó en empate 2 a 2, por lo que los locales llegan con ventaja deportiva al trascendental cotejo.
Alajuelense afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada en medio de un cambio de entrenador. La institución decidió terminar el ciclo de Ismael Rescalvo y ahora deberá buscar la clasificación a semifinales ante un Marathón que ya demostró en el primer encuentro que puede complicar al vigente tricampeón de la Copa Centroamericana. Además del boleto entre los cuatro mejores, el ganador de la serie asegurará su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.
Por su parte, Marathón llega a Costa Rica obligado a buscar un resultado que le permita contrarrestar los dos goles que recibió como local. El conjunto hondureño clasificó a estos cuartos de final después de terminar segundo del Grupo B con siete puntos y ahora intentará dar uno de los grandes golpes de la ronda eliminando a Alajuelense en el Morera Soto.
Transmisión exclusiva para Estados Unidos
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Alajuelense vs Marathon
El máximo ganador de la Copa Centroamericana es La Liga Deportivo Alajuelense, con tres conquistas. Nadie ganó más que ellos y, a la fecha, los de Marathon nunca siquiera llegaron a una final.
Últimos resultados y antecedentes del Alajuelense vs Marathon
Alajuelense y Marathon vienen de enfrentarse hace siete días en donde fue empate 2-2 y antes de ello, habían jugado por última vez el 1 de agosto de 2024 en donde los manudos se impusieron 3-1.
Formaciones del Alajuelense vs Marathon, al momento: así salen al partido de hoy
Alajuelense: Bayron Mora; Fernando Piñar, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT: Bryan Ruiz.
Marathón: Jonathan Rougier; Carlos Argueta, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga; Tomás Sorto; Carlos Pérez, Damin Ramírez, Brian Farioli, Yairo Moreno; y Alberth Elis. DT: Silvio Rudman.
¿A qué hora juega Alajuelense vs Marathon y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 17 de septiembre?
Alajuelense vs Marathón se jugará este jueves 17 de septiembre a las 18:30 horas de Costa Rica, en el estadio Alejandro Morera Soto. Será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.