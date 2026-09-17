Ilia Topuria regresa con polémica: cuestiona a Gaethje y el estadounidense responde fuerte

El peleador español confirmó su regreso al entrenamiento tras superar las pruebas médicas por las lesiones sufridas en UFC White House

Topuria salió directo al hospital | Reuters

Ilia Topuria anunció que está listo para volver a la actividad después de superar las evaluaciones médicas posteriores a su combate contra Justin Gaethje en UFC White House. El peleador georgiano-español compartió un mensaje en redes sociales en el que confirmó su regreso y lanzó un duro mensaje contra el actual campeón.

Topuria explicó que concluyó sus pruebas médicas y aseguró que retomará su preparación para una próxima pelea. “Pruebas médicas finales hechas. Estoy de vuelta”, escribió el excampeón de peso pluma de UFC en sus redes sociales.

Además, el peleador hizo referencia al combate ante Gaethje y señaló que, en una próxima pelea contra el estadounidense, espera que se revisen sus guantes antes del enfrentamiento. Esta fue la primera ocasión en la que Topuria mencionó públicamente una situación relacionada con el equipo utilizado por su rival durante el combate.

MÁS INFORMACIÓN: Ilia Topuria termina con el rostro destrozado y Justin Gaethje es nuevo campeón

El enfrentamiento entre ambos terminó después del cuarto asalto, cuando la esquina de Topuria decidió detener la pelea tras la evolución del daño recibido durante el intercambio. Gaethje obtuvo la victoria después de imponerse en los últimos rounds del combate.

94 days and the best you could come up with is a lame excuse. As terrible as your last performance. Do better kid. — Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) September 16, 2026

Justin Gaethje responde al mensaje de Ilia Topuria

La respuesta de Justin Gaethje llegó poco después de las declaraciones de Topuria. El estadounidense reaccionó al comentario del español sobre los guantes y cuestionó el tiempo que tardó en hablar sobre ese tema. “94 días y lo mejor que pudiste encontrar es una excusa lamentable. Tan terrible como tu última actuación. Hazlo mejor, chico”, escribió Gaethje en sus redes sociales.

Tras el resultado, Topuria mantiene entre sus objetivos recuperar el campeonato que perdió, aunque también existen posibilidades de una revancha contra Gaethje debido al interés generado por su primer enfrentamiento.

MÁS INFORMACIÓN: Ilia Topuria sale del hospital tras la pesadilla que vivió

Otro posible escenario para el regreso de Topuria es un combate ante Paddy Pimblett, rival con quien mantiene una rivalidad desde hace varios años dentro de la UFC.

Mientras se define su siguiente pelea, Topuria confirmó que volverá a trabajar para regresar al octágono, mientras Gaethje respondió a sus declaraciones y mantiene abierta la conversación alrededor de un posible segundo enfrentamiento entre ambos.

Te puede interesar: