Ángel Sepúlveda calienta el Clásico Nacional con Chivas: “Existen las ganas y el hambre de ir a ganarle al América”

Sepúlveda destacó el respaldo de la afición de Chivas y aseguró que el equipo afrontará el partido con convicción y personalidad

Ángel Sepúlveda lanza mensaje antes del Clásico Nacional. Imago 7

Chivas ya tiene definido su objetivo para el Clásico Nacional ante América. Ángel Sepúlveda aseguró que el Guadalajara viajará a la capital del país con la intención de conseguir los tres puntos y recuperar el liderato del Apertura 2026.

El delantero rojiblanco habló previo al partido de la jornada 9 y destacó la importancia que tiene enfrentar al América. “El Clásico de México es el partido que todos estamos esperando. Estamos preparados y vamos a buscar el resultado”, señaló Sepúlveda en conferencia de prensa.

El atacante reconoció que este tipo de partidos tienen un contexto distinto al resto del calendario y aseguró que dentro del vestidor existe el deseo de conseguir una victoria frente a las Águilas. “Este es el Clásico distinto. Es El Clásico de México y sabemos la importancia que tiene, estos partidos se juegan distinto. Existen las ganas y el hambre de ir a ganarle al América”, afirmó.

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Sepúlveda confía en el apoyo de la afición de Chivas

Aunque el Guadalajara será visitante en el Estadio Azteca, Sepúlveda destacó el respaldo que suele recibir el equipo rojiblanco cuando juega en la capital del país. “Vamos de visita pero parece que somos locales, siempre hay una mayoría de Chivas. Nuestra gente siempre nos arropa, a nosotros nos toca representarlos bien con nuestro futbol dentro de la cancha”, explicó.

El delantero también habló sobre la manera en que Chivas deberá afrontar el partido y señaló que el equipo tendrá que mostrar personalidad para competir ante América. “La capacidad que tenemos ya la hemos demostrado y en este tipo de partidos hay que ir con todo. Vamos con la convicción y personalidad de hacer nuestro partido, competir con ese extra que significa jugar el Clásico”, comentó.

Para Sepúlveda, además, enfrentar este partido tiene un significado personal debido a su vínculo con el Guadalajara desde su infancia. “Yo crecí apoyando a Chivas. Lo que me motiva y me inspira es representar a esta institución y a todos los mexicanos que apoyan a Chivas”, compartió.

Chivas busca recuperar el liderato ante América

El Guadalajara llega al Clásico Nacional ubicado en el primer lugar de la clasificación con 17 puntos después de ocho partidos. América aparece tercero con 16 unidades, por lo que el encuentro también tendrá implicaciones directas en la parte alta de la tabla.

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Sepúlveda señaló que recuperar la primera posición sería un incentivo adicional para el equipo, aunque dejó claro que el objetivo principal será competir por el triunfo.

“Recuperar el liderato en este partido sería la cereza del pastel. Lo vamos a pelear. Este equipo y este proyecto están para ser campeones, y estamos trabajando para conseguirlo”, aseguró.

Así, Chivas llegará al Clásico Nacional con la posibilidad de defender su posición en la parte alta de la clasificación y con la intención expresada por uno de sus delanteros de buscar una victoria ante América.

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