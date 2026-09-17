TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 17 de septiembre

Wrestling Impact llega este jueves 17 de septiembre con una cartelera que tendrá varias batallas llenas de adrenalina

TNA Wrestling Impact llega este jueves 17 de septiembre con una cartelera que tendrá varias batallas llenas de adrenalina, con las máximas estrellas de la empresa estadounidense. Así que no te despegues de la señal de Claro Sports para que disfrutes de los combates que se desarrollarán sobre la lona. La supremacía está en juego en cada uno de los combates de TNA.

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