Posibles alineaciones del Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos del juego entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín.

Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín, previa | Claro Sports

Se sigue poniendo a punto el calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Atlético Bucaramanga vuelve a su casa, el Estadio América Montanini, para recibir al Deportivo Independiente Medellín. Dos equipos que se encuentran dentro del selecto grupo de ocho clasificados en el Fútbol Profesional Colombiano.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José Ortiz, Martín Rea, Fredy Hinestroza, Felix Charrupi; Leonardo Flores, Emerson batalla, Fabián Sambueza y Luciano Pons. D.T.: Pablo Peirano.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría DIM: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; Halam Loboa, Baldomero Perlaza, John Edwin Montaño, Agustín Martegani; Kéiner Klinger y Jeison Medina. D.T.: Amaranto Perea.

¿Cómo y dónde ver a Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 9, tendrá su pitazo inicial este jueves a las 6:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Américo Montanini. Win + Fútbol transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos de Atlético Bucaramanga

13.09.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 10.

30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 8.

22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 6.

09.08.2026 | Alianza 2-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 4.

03.08.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 3.

Últimos partidos de Independiente Medellín

17.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín | Fecha 10.

09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín | Copa BetPlay (octavos de final).

30.08.2026 | Independiente Medellín 2-1 Llaneros | Fecha 8.

22.08.2026 | Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 6.

04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín | Fecha 3.

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