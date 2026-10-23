Rommel Pacheco pone fin a la guerra entre COM y Conade para enfocarse en la delegación mexicana en Dakar 2026

El exclavadista aseguró que habrá becas para los 62 representantes de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud que participarán en Senegal

Rommel Pacheco encabezó el abanderamiento | Claro Sports

Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), hizo un llamado a dejar atrás las diferencias con el Comité Olímpico Mexicano (COM) durante el abanderamiento de la delegación nacional que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Después de la controversia por los recursos destinados al viaje, el funcionario pidió concentrar la atención en los 62 atletas que representarán al país en Senegal.

El pronunciamiento llegó después de que ambos organismos protagonizaran un intercambio de posturas sobre el financiamiento de la delegación. El COM informó que el costo del viaje asciende a 13 millones 800 mil pesos, de los cuales el 70% será cubierto por la iniciativa privada y el 30% restante por el propio organismo. La falta de recursos federales disponibles para cubrir los gastos había generado diferencias públicas entre las instituciones.

“Yo les pediré a todos los medios, ya tuvieron la declaración del COM y de la Conade en días previos, que no continuemos más con ese tema. Ya, como se dieron cuenta hoy en el abanderamiento, las dos instituciones están en pro del deporte”, expresó Pacheco, quien también solicitó dar seguimiento a la participación de los deportistas mexicanos y a las actividades de los juegos autóctonos e indígenas que se celebran en Chiapas.

Rommel Pacheco pide cerrar la polémica entre COM y Conade

La presencia de representantes del COM y la Conade en la ceremonia de abanderamiento permitió mostrar una postura institucional conjunta frente a los atletas, aunque no se informó de un acuerdo definitivo sobre las diferencias presupuestales. Pacheco insistió en que el protagonismo debe recaer en los jóvenes que competirán en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, programada del 31 de octubre al 13 de noviembre, en la primera justa olímpica que se celebrará en territorio africano.

El evento estuvo encabezado por Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien anunció que los 62 integrantes de la delegación mexicana recibirán una beca autorizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, independientemente de los resultados que consigan en Dakar. Los montos de este apoyo económico serán dados a conocer posteriormente.

“Ha autorizado la presidenta de México que en su maleta de viaje, además de todo lo que necesitan para su competencia y uniformes nacionales, se llevan todas y todos una beca de apoyo. Independientemente del resultado, llevan una beca de apoyo. El mensaje es que creemos en una juventud con derechos, hay un futuro lleno de posibilidades”, declaró Delgado durante su discurso.

México garantiza becas a los 62 atletas que competirán en Dakar 2026

Rommel Pacheco reiteró que el beneficio económico estará disponible para todos los representantes nacionales por su participación en la justa juvenil, sin condicionarlo a la obtención de medallas. El director general de la Conade explicó que la intención es contribuir a la continuidad de sus carreras deportivas y confirmó que las cantidades individuales todavía están pendientes de definirse.

“Les pasamos más adelante los montos. Lo que sí es definitivo es que todos y cada uno de los 62 atletas van a contar con una beca, independientemente del resultado, por participar, para que continúen con su preparación”, afirmó el exatleta olímpico, quien aprovechó el anuncio para reiterar su llamado a dejar atrás la controversia entre las instituciones deportivas.

México abandera a sus representantes para los Juegos Olímpicos de la Juventud

Durante la ceremonia, Mario Delgado entregó el lábaro patrio a la judoca Ariadna Chávez y al boxeador Jorge Luis Nieblas, quien participó en representación del nadador Daniel Saborio, encargado de portar la bandera mexicana durante la ceremonia de inauguración de Dakar 2026. Por su parte, el saltador con garrocha Carlo Cruz dirigió un mensaje en nombre de los 62 atletas que integran la delegación nacional.

El secretario de Educación Pública también pidió a los jóvenes disfrutar la experiencia de competir frente a representantes de distintas naciones y aprovechar una oportunidad histórica para el deporte internacional. “Vayan a Dakar y disfruten del momento, hagan amistades que duren toda la vida y sorpréndanse de lo que son capaces de hacer. Dejen que el mundo los conozca y demuestren que la juventud mexicana tiene inquietud, carácter y corazón. Mucho éxito”, expresó.

Con la delegación abanderada y las becas anunciadas, México se prepara para participar en Dakar 2026 en medio del llamado de Rommel Pacheco a dejar atrás las diferencias institucionales. La competencia reunirá a jóvenes deportistas de todo el mundo y representará una nueva oportunidad para que los atletas mexicanos continúen su desarrollo internacional, mientras el COM y la Conade mantienen el reto de fortalecer su coordinación en beneficio de sus representantes.