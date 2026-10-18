¡Cristian Pérez arrasa en su debut! Noquea a Kyle Nelson en menos de medio minuto

El mexicano Cristian Pérez derrotó por nocaut técnico a Kyle Nelson en el primer asalto de UFC Edmonton, tras una combinación de golpes

El mexicano Cristian Pérez debuta con espectacular nocaut | Captura UFC

Cristian Pérez necesitó menos de 30 segundos para conseguir su primera victoria en UFC. El peleador mexicano derrotó por nocaut al canadiense Kyle Nelson durante la cartelera de UFC Edmonton, después de conectar una combinación de golpes que terminó con la intervención del árbitro en el primer asalto.

Pérez llegó al octágono con la intención de comenzar su trayectoria en la organización con una victoria, luego de conseguir su contrato a través del Dana White’s Contender Series en agosto. Frente a él estaba Nelson, un peleador con experiencia en UFC que buscaba recuperarse de sus resultados anteriores.

El combate comenzó con un intento de Pérez por sorprender a su adversario mediante un Imanari roll, movimiento con el que buscó atacar las piernas del canadiense y llevar la pelea al suelo. Sin embargo, Nelson consiguió responder y conectó un golpe de derecha que hizo perder el equilibrio al mexicano.

Lejos de retroceder, Pérez decidió avanzar sobre su rival y comenzó a lanzar una serie de puñetazos. El intercambio cambió el desarrollo del enfrentamiento cuando el mexicano encontró espacios para conectar una combinación que derribó a Nelson.

Puro poder mexicano de Cristian Pérez 🇲🇽💪 #UFCEdmonton | En vivo por @PPlusDeportes https://t.co/yIuEJULHAg — UFC Español (@UFCEspanol) October 18, 2026

Con el canadiense sobre la lona, Pérez continuó su ofensiva mediante golpes de martillo dirigidos a su oponente. Nelson no consiguió recuperarse y el árbitro intervino para detener las acciones antes de que se cumpliera el primer medio minuto de combate.

La victoria permitió a Cristian Pérez colocar su récord profesional en 16 triunfos y dos derrotas, además de alcanzar 13 peleas ganadas mediante nocaut o sumisión.

Para Kyle Nelson, el desenlace representó otro resultado en contra dentro de su trayectoria. El canadiense quedó con una marca de 17 victorias, ocho derrotas y un empate, después de sufrir su segunda caída consecutiva por nocaut o nocaut técnico.

Además, Nelson ha sido finalizado en tres de sus últimos cuatro combates, una racha que se extendió tras su enfrentamiento con Pérez en Edmonton.

De esta manera, Cristian Pérez comenzó su etapa en UFC con una victoria por nocaut técnico en el primer asalto, en una pelea que pasó de un intento de sumisión a una definición por golpes en cuestión de segundos.