¡Hasta James Rodríguez se levantó de la silla! Edwin Cardona hace un golazo para pelear por el Puskas

Edwin Cardona, jugador de Nacional (Vizzor)

Atlético Nacional recibió un ‘baldado de agua fría’ el pasado martes 20 de octubre, en su visita al Cúcuta Deportivo en el General Santander, con un autogol de Néider Parra el cuadro ‘Motilón’ se quedo con 3 puntos valiosos que lo acercaron a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pero también que le sirvieron para alejarse un poco del fantasma del descenso para el 2027.

Pues bien, para este jueves el equipo de Lucas González tenía el reto de enfrentar a un Deportivo Pasto con cuerpo técnico recién llegado a la capital nariñense y que está eliminado de ser parte de ‘la fiesta de los 8’ de fin de año. Panorama perfecto para que el cuadro antioqueño, en casa y ante su gente, tomara el liderato de la Liga BetPlay.

Pero las cosas en el Atanasio Girardot para el bicampeón de Copa Libertadores salieron mejor de lo que las esperaban. En tan solo 12 minutos, Edwin Cardona se mandó un golazo de mitad de cancha, el centrocampista colombiano la recibió, de reojo se dio cuenta que Geovanni Banguera esta fuera de su área y remató sin pensarlo dos veces, la pelota tomó vuelo y poco a poco se adentró para el 1-0 parcial en Medellín.

🟢🏟️🚀 ¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO! ¡GOLAZO DE MEDIA CANCHA CON EL SELLO DE EDWIN CARDONA!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/nwgufk5V6D — Win Sports (@WinSportsTV) October 23, 2026

En medio de la rotación que ha venido haciendo el timonel de Atlético Nacional, jugadores como James Rodríguez y Andrés Felipe Román se encuentran en la tribuna presenciando el juego ante los ‘Volcánicos’. Pues bien, el ’10’ con pasado en Selección Colombia se levantó de su silla y se le alcanzó a leer en sus labios: “Qué golazo…”, ni él se lo podía creer.

No es la primera vez de Edwin Cardona

Ya se le convirtió en costumbre a Edwin Cardona celebrar este tipo de anotaciones. El 29 de abril del 2025, el mediocampista también había tenido la oportunidad de marcarle al mismo rival un gol de esta factura, precisamente lo hizo también en el arco sur del Atanasio Girardot. Así que lo de este 22 de octubre no es suerte, ‘Crackdona’ ya nos tiene acostumbrado a estos goles.

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