De América al otro lado del mundo: Jardine vuelve a besar un escudo, el del Shabab Al Ahli

El brasileño celebró con su nuevo equipo tras eliminar al Al Ain, en una imagen que inevitablemente recordó su exitosa etapa con las Águilas.

Del corazón azulcrema al beso al escudo de Shabab Al Ahli. Claro Sports

André Jardine comenzó a escribir una nueva historia en Emiratos Árabes Unidos, pero una imagen volvió a poner al América en el centro de la conversación. El técnico brasileño celebró la clasificación del Shabab Al Ahli a los cuartos de final de la Copa del Presidente de EAU besando el escudo de su nuevo equipo, una escena que llamó especialmente la atención, sobre todo en los seguidores azulcremas.

El Shabab Al Ahli venció 3-2 al Al Ain en tiempo extra en los octavos de final de la Copa del Presidente y consiguió su boleto a la siguiente ronda. El conjunto dirigido por Jardine llegó a tener una ventaja de dos goles gracias a dos penaltis convertidos por Saeid Ezatolahi, pero el Al Ain consiguió igualar el encuentro antes de que Mateus Lima apareciera en el minuto 116 para marcar de cabeza el tanto de la clasificación.

La celebración de Jardine adquiere otra dimensión cuando se recuerda lo que significó su paso por Coapa. El brasileño dejó el América en junio de 2026 como el técnico más ganador en la historia del club, con seis títulos conquistados, incluido un histórico tricampeonato de Liga MX y la promesa de amor eterno por el club.

Jardine y las declaraciones que dejaron claro su vínculo con América

Jardine no solo construyó una etapa exitosa con el América desde el banquillo; también desarrolló una relación cercana con sus aficionados. Durante la celebración del tricampeonato, el brasileño recordó su pasado y explicó lo que significaba para él formar parte de la institución.

“Yo ya fui uno de ustedes, estar en la tribuna, sé lo que es amar a un club”, expresó Jardine frente a los seguidores azulcremas durante los festejos por el tricampeonato.

“Me siento muy querido, este cariño que la gente tiene conmigo lo sentí desde el día uno y claro que conforme fuimos ganando partidos, conquistando títulos, la identificación fue aumentando, el amor que tenemos por la gente, la gente con nosotros, el amor que tenemos por el club. Esto va tornando las relaciones cada vez más fuertes y una sensación de que aún no estoy listo para despedirme, por el contrario, tengo muchas ganas de seguir escribiendo esta historia, vivir este sueño y hacerlo una realidad cada torneo, cada año y semestre”, expresó, reflejaron la identificación que alcanzó con el americanismo.

Cuando su etapa en Coapa llegó a su fin, el entrenador volvió a utilizar un tono personal para despedirse. “Hoy me toca despedirme del Club América, una institución que cambió mi vida”, escribió Jardine en su mensaje, antes de añadir: “Esto no es un adiós, es un hasta luego”.

La relación quedó respaldada por los resultados. Durante sus tres años en el club, las Águilas conquistaron el Apertura 2023, el Clausura 2024, el Campeón de Campeones 2023-2024, la Supercopa MX 2024, la Campeones Cup 2024 y el Apertura 2024. Este último campeonato convirtió al América en el primer tricampeón de los torneos cortos.

Los gestos de Jardine que quedaron en la memoria del América

La historia de André Jardine con el América también quedó marcada por pequeños gestos que terminaron convirtiéndose en símbolos de su paso por Coapa. Durante sus tres años al frente de las Águilas, el brasileño protagonizó momentos que reflejaron su orgullo, su pasión y la conexión que desarrolló con la afición.

Los tres dedos que se convirtieron en su sello

Jardine durante partido ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria | Imago7

Uno de los gestos más recordados apareció durante el juego de ida de las semifinales del Clausura 2025, en un Clásico Joven ante Cruz Azul en el estadio Olímpico de CU. Después de ser expulsado por el árbitro Luis Enrique Santander y mientras recibía los abucheos de la afición celeste, Jardine levantó tres dedos en alto, una señal que posteriormente se convirtió en uno de los símbolos de su etapa con América. Al final, las Águilas vencieron a los celestes y avanzaron a su cuarta final consecutiva, donde sucumbieron ante Toluca.

¡Jardine y Nacho Rivero se van expulsados! Se calienta el Clásico Joven #NuestraLiguilla pic.twitter.com/mbHJeifLPm — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 16, 2025

El mensaje hacía referencia al tricampeonato de Liga MX conseguido por las Águilas con Jardine, gracias a los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. El entrenador volvió a utilizar el gesto en otros escenarios, entre ellos una visita al Estadio Universitario para enfrentar a Tigres, hasta convertirlo en una especie de firma personal de su época como americanista.

La medalla que compartió con la afición

Otro de los momentos que reflejó la relación que construyó con los seguidores ocurrió después de conquistar la Supercopa de la Liga MX 2024 ante Tigres. Mientras el plantel celebraba en el podio, Jardine se alejó del grupo y caminó hacia la zona donde se encontraba la afición azulcrema.

Jardine medalla Supercopa 2024. Imago 7

Desde ahí, mostró su medalla, la mordió y agradeció el apoyo de los seguidores, protagonizando una de las postales más emotivas de aquella celebración. No necesitó un discurso para dejar claro lo que significaba para él compartir el trofeo con quienes habían acompañado al equipo.

El orgullo azulcrema en territorio rival

Jardine también llevó esa pasión a algunos de los escenarios más complicados para América. En enfrentamientos ante Pumas y León, sus gestos hacia la afición azulcrema estuvieron cargados de mensajes de confianza y ambición, especialmente cuando el equipo disputaba partidos importantes como visitante.

En Ciudad Universitaria, durante una eliminatoria ante Pumas, el entrenador realizó señales hacia la grada relacionadas con la intención de América de conquistar el territorio rival. Algo similar ocurrió después de una victoria ante León, cuando tuvo un gesto con los seguidores azulcremas que apuntaba hacia la búsqueda de un nuevo campeonato.

Las lágrimas de una despedida

Pero quizá el gesto más difícil de olvidar llegó cuando la historia terminó. En junio de 2026, Jardine se despidió del América después de tres años y seis títulos, cerrando una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club.

Durante los últimos momentos en Coapa y en el video preparado por la institución, el brasileño no pudo contener las lágrimas al abrazar a sus jugadores y despedirse de quienes habían formado parte de su recorrido. A la afición la llamó incluso “un tribunero más”, una expresión que resumió la identificación que había alcanzado con el americanismo.

Jardine vuelve a sonreír con Shabab Al Ahli

Ahora, lejos de México, Jardine comienza a construir otra historia. Su inicio con Shabab Al Ahli ha sido positivo, tanto en Emiratos como en la competencia continental, y la clasificación ante Al Ain representa otro paso en un proyecto que apenas comienza.

En la UAE Pro League, el equipo suma 13 puntos después de seis jornadas y ocupa el segundo lugar, a una unidad del líder Al Jazira. Su registro es de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Uno de sus triunfos más significativos llegó precisamente ante Al Ain. El Shabab Al Ahli se impuso 2-0 el 17 de octubre, resultado que terminó con la racha de 38 partidos consecutivos sin derrota de su rival en la liga. Apenas cuatro días después, los dos equipos volvieron a encontrarse, esta vez en la Copa del Presidente, y Jardine volvió a celebrar.

El brasileño también comenzó con paso perfecto su aventura en Asia. Shabab Al Ahli ganó sus dos primeros partidos de la AFC Champions League Elite 2026-27, con triunfos ante Tractor y Al Ittihad, para colocarse entre los equipos que arrancaron con seis puntos en la competición.

Ahora, la clasificación ante Al Ain le permitió instalarse en los cuartos de final de la Copa del Presidente. El equipo también pelea por los primeros lugares de la liga y mantiene una campaña perfecta en sus dos primeros compromisos continentales.

Y entonces aparece aquella imagen: Jardine besando un escudo que no es el del América. Para algunos aficionados azulcremas puede resultar difícil separar esa escena del recuerdo de todo lo que el brasileño vivió en Coapa. Para él, sin embargo, parece representar el comienzo de una nueva historia.

Jardine no olvidó lo que América significó en su vida, pero tampoco parece dispuesto a vivir anclado en el pasado. El hombre que alguna vez dijo que las Águilas cambiaron su vida ahora celebra en Emiratos con la misma pasión con la que festejó sus títulos en México.

El escudo cambió. El país cambió. El desafío también. Pero la historia de Jardine con los títulos todavía parece estar lejos de terminar.