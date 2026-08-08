¿Qué está pasando en la WNBA? Sophie Cunningham, el debate sobre atletas trans y las reglas de elegibilidad

Luego de que los jugadores Enes Kanter Freedom y Royce White se declararan prospectos para el Draft 2027 se abrió una discusión en el mundo del básquetbol femenil

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La WNBA atraviesa una discusión sobre la participación de atletas transgénero y los criterios que determinan quién puede competir en la liga. El tema tomó fuerza a partir de declaraciones de Sophie Cunningham, jugadora de Indiana Fever, y durante las últimas semanas se extendió a entrenadores, propietarios de equipos, la Asociación de Jugadoras (WNBPA) y exbasquetbolistas de la NBA.

La situación también colocó bajo atención las reglas de elegibilidad de la WNBA. El actual Convenio Colectivo de Trabajo (CBA) establece que “únicamente las jugadoras que sean mujeres pueden participar en la liga”, pero el documento no incluye una definición específica del término ni establece públicamente criterios particulares sobre atletas transgénero.

El debate llegó además al proceso del Draft después de que los exjugadores de la NBA Enes Kanter Freedom y Royce White anunciaran su intención de declararse elegibles, mientras distintas figuras de la liga han expresado posiciones sobre el tema.

¿Qué dijo Sophie Cunningham sobre las atletas trans?

El 21 de julio, ESPN publicó un perfil de Cunningham en el que la jugadora de Indiana Fever habló sobre la participación de atletas trans en categorías femeninas. “Recibí muchos comentarios negativos diciendo que odio a las personas trans. Y yo decía: ‘Nunca dije eso’. Creo que estoy aquí para brindar amor. Pero también creo que con ese amor viene la verdad, ser honestos. Y quiero proteger a las niñas en un vestidor o a las niñas en el deporte que no deberían tener que competir contra hombres biológicos”, declaró.

Después de esas declaraciones, Cunningham volvió a hablar sobre el tema: “Todavía respaldo lo que dije. Nunca me retractaré de eso. Creo que esta es una gran oportunidad para la WNBA. Predican la diversidad y la inclusión, así que qué gran oportunidad para realmente serlo. No siempre tenemos que estar de acuerdo. Podemos seguir siendo amables. Podemos prosperar y tener éxito en el mismo espacio. Y creo que eso es lo que voy a hacer y lo que he estado haciendo”.

Posteriormente publicó un mensaje en X en el que señaló que considera que existe un espacio para “niñas biológicas, niños biológicos, mujeres trans y hombres trans” y agregó que las personas pueden estar en desacuerdo y mantener un trato respetuoso.

El incidente durante el Indiana Fever vs Seattle Storm

La discusión tuvo otro episodio durante el partido del 28 de julio entre Indiana Fever y Seattle Storm en Climate Pledge Arena. Celeste Keaton, copropietaria de Seattle Storm, sostuvo un intercambio verbal desde la zona de cancha con dos aficionadas adolescentes que portaban carteles de apoyo a Cunningham. Uno de ellos decía: “Gracias por defender a las niñas”.

La WNBA sancionó posteriormente a Keaton con una multa cuyo monto no fue revelado y una suspensión de cinco partidos como local de Seattle. Storm informó que aceptaba la decisión de la liga y señaló que mantendría su compromiso de ofrecer un ambiente respetuoso para quienes asistieran a sus partidos.

La propietaria mayoritaria Ginny Gilder también ofreció una disculpa en nombre de la franquicia. Por su parte, Cunningham reaccionó posteriormente en X y respaldó a las jóvenes que mostraron los carteles.

Entrenadores de la WNBA fijan sus posiciones

El tema comenzó a aparecer también en las conferencias de prensa de diferentes equipos. Cheryl Reeve, entrenadora de Minnesota Lynx, utilizó durante el partido contra Indiana del 2 de agosto una camiseta con el mensaje “Los niños trans pertenecen”. Reeve había expresado anteriormente su postura con el mensaje: “La exclusión nunca es la respuesta. Separados no significa iguales. Las vidas trans importan”.

Natalie Nakase, entrenadora de Golden State Valkyries, también se pronunció a favor de la inclusión de mujeres trans. “El deporte se trata de pertenecer. Se trata de inclusión. Se trata de permitir que todos sean auténticamente quienes son […] Las mujeres y las niñas merecen jugar, y eso incluye a las mujeres trans. Así que estoy completamente a favor de la inclusión”, declaró.

Sus palabras recibieron una respuesta de la tenista Martina Navratilova, ganadora de 18 títulos individuales de Grand Slam: “¿Cómo puede considerarse inclusivo incluir a hombres en un equipo femenino para la atleta que perdió su lugar frente a un hombre? La ignorancia es asombrosa”.

La tenista también apoyó las declaraciones de la jugadora del Fever y pidió a Caitlin Clark, rostro de la franquicia, tomar una postura después de que dijera que ella solo se “enfoca en el basquetbol”.

Además, Stephanie White, entrenadora del equipo, señaló por su parte que no consideraba tener suficiente conocimiento científico para emitir una postura detallada, aunque añadió: “No creo que la exclusión sea una opción”.

Enes Kanter Freedom y Royce White se declaran para el Draft de la WNBA

Enes Kanter Freedom, quien jugó 11 temporadas en la NBA, publicó un video en el que anunció que se declaraba prospecto para el Draft de la WNBA de 2027: “Después de considerarlo cuidadosamente y revisar las actuales reglas de elegibilidad, oficialmente me declaro prospecto de la WNBA”, afirmó. “Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo con todos los requisitos necesarios para competir en la WNBA”, señaló.

El exjugador aseguró que su declaración no pretendía burlarse ni faltar al respeto a ninguna comunidad y afirmó que buscaba que las reglas fueran aplicadas de manera consistente. Royce White, quien también pasó por la NBA, realizó posteriormente una declaración similar para buscar ingresar al Draft identificándose como mujer.

¿Qué dicen actualmente las reglas de la WNBA?

La elegibilidad de las jugadoras no está determinada por el reglamento utilizado para los partidos, sino por el Convenio Colectivo de Trabajo negociado entre la WNBA y la Asociación de Jugadoras. El Artículo XIII, Sección 1(a), establece que “únicamente las jugadoras que sean mujeres son elegibles para jugar en la WNBA”.

El texto del CBA, sin embargo, no incluye una definición específica de “mujer”. Tampoco establece públicamente en ese apartado requisitos relacionados con sexo. Al mismo tiempo, el convenio tampoco señala que una declaración de identidad de género sea suficiente por sí sola para obtener elegibilidad.

Hasta el 8 de agosto de 2026, la WNBA no cuenta con una política pública específica que detalle los criterios de participación para atletas transgénero.

La WNBPA responde a la discusión

La Asociación de Jugadoras de la WNBA se pronunció el 7 de agosto, después de que la discusión alcanzara directamente las reglas de elegibilidad y el Draft. “Defendemos la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión. Esos son los valores que unen a este sindicato y le permiten proteger el deporte femenino mientras genera un cambio transformador”, señaló la organización.

La WNBPA agregó que el “odio, abuso y demonización” contra cualquier persona o grupo, incluidas las personas transgénero, genera división. “Continuaremos teniendo conversaciones difíciles. Pero no seremos utilizados como peones políticos”, concluyó.

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