La regla que puede cambiar al Tri de básquetbol: Jáquez Jr. ya es elegible sin ocupar plaza

Publicado por Redacción Claro Sports

Una modificación al reglamento de FIBA acerca a Jaime Jáquez Jr. a la selección mexicana sin ocupar la plaza reservada para un jugador naturalizado

Alerta en Miami: Jaime Jaquez no jugará ante el Thunder por lesión en la rodilla
Jaime Jaquez se pierde otro juego por lesión | IMAGN IMAGES via Reuters

México podría contar finalmente con Jaime Jáquez Jr. sin sacrificar la plaza de jugador naturalizado. La nueva normativa de FIBA, vigente desde abril de 2026, elevó de 16 a 18 años la edad límite para determinar esa condición, cambio que beneficia al alero de los Milwaukee Bucks y lo vuelve elegible para los ‘12 Guerreros’ sin afectar la presencia de otros jugadores con doble nacionalidad.

Omar Quintero lo ha incluido en preconvocatorias desde 2023 y ahora la posibilidad de verlo con México es más real que nunca. Su presencia en la ventana de agosto luce complicada por sus compromisos en la NBA, pero el objetivo principal apunta al Mundial de Qatar 2027. Jáquez aportaría versatilidad, transición, juego de poste e inteligencia ofensiva a una selección que podría combinarlo con Josh Ibarra. LEE LA NOTA COMPLETA

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