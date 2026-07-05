Cavaliers reservan la sorpresa: ¿Bronny James podría jugar con LeBron en Cleveland?

Cleveland se prepara para el regreso de LeBron y mantiene la posibilidad de sumar a Bronny, generando expectativa y estrategia en la NBA

LeBron James defiende a Bronny James | Reuters

Cleveland se perfila como uno de los principales destinos para LeBron James si decide regresar a la franquicia, y en paralelo mantiene abierta la posibilidad de incorporar a su hijo, Bronny James, lo que añadiría un componente histórico y emocional al equipo. Según reportes de Marc Stein y Jake Fischer, los Cavaliers han planeado estratégicamente su plantilla para conservar flexibilidad y poder negociar por Bronny si se concreta la salida del hijo del astro de Los Angeles Lakers. El regreso de LeBron a Cleveland no es un hecho, pero la franquicia se ha colocado desde el anuncio de su salida entre los favoritos para recibirlo, junto con otros equipos como Golden State Warriors y Miami Heat. La posibilidad de reunir nuevamente a padre e hijo genera gran expectativa y puede ser un factor determinante para la elección del jugador sobre su futuro.

Actualmente, no hay ningún acuerdo formal para la llegada de Bronny James, ni negociación concreta con los Cavaliers. Sin embargo, la estrategia del equipo refleja hasta qué punto están dispuestos a modificar su planificación para hacer posible que LeBron y su hijo compartan vestidor, un escenario que marcaría un capítulo histórico en la NBA y aumentaría la atención mediática y de los aficionados sobre la franquicia de Ohio.LEE LA NOTA COMPLETA

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