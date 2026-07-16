Giannis Antetokounmpo, inspirado por seguir los pasos de Messi al ser presentado en Miami

El Heat hace oficial la llegada del griego, quien habla de Leo tras verle brillar en la semifinal del Mundial ante Inglaterra

Giannis Antetokoumpo | Foto por THOMAS COEX/AFP | Megan Briggs/Getty Images via AFP

Giannis Antetokounmpo fue presentado como nuevo jugador del Miami Heat apenas 24 horas después de haber estado en Atlanta para ver la semifinal de Mundial, en la que vio a Leo Messi liderar la remontada de Argentina ante Inglaterra, y el Greek Freak aseguró que ver al astro argentino le inspira para buscar ganar más campeonatos, como ‘La Pulga’ hizo al dejar el fútbol europeo.

“Ayer que subí al avión para venir a Miami tras el partido, estaba pensando en su carrera. Jugó en Barcelona, la edad que tenía cuando fue al PSG y cuando llegó a Inter Miami. Ver ayer su partido y estás presenciando la grandeza. Messi será uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Tiene siete MVP (Balón de Oro), podría ganar dos Mundiales, tiene cuatro Champions League. Está en lo alto con atletas como Michael Jordan, Serena Williams, Novak Djokovic, Michael Phelps y Usain Bolt. Al final del día, cuando ves eso, te inspira a cuidar tu cuerpo, a hacer las cosas correctas para tu equipo“.

El griego recordó en específico una jugada un tanto desapercibida y que refleja la grandeza de Leo. “Hizo par de dribles, le cometieron falta y todos sus compañeros corrieron para ayudar a que se levantara. El respeto es algo que te ganas. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Leo Messi crearon la hoja de ruta que debes seguir. Es difícil. Tienes que ser disciplinado y dedicado: tienes que decidir si sigues eso o te vas a casa. De verdad me inspiró verle jugar. Espero que en mi carrera pueda hacer algo similar“, aseguró el nuevo jugador del Heat.

Giannis habló de las razones por las que decidió dejar Milwaukee y llegar a Miami, un equipo que admira desde hace varios años y con los que espera volver a pelear por el campeonato de la NBA.

“En mis primeros años en la NBA, teníamos mucho respeto por la organización del Miami Heat. En la liga, los jugadores hablamos y comparten la Heat Culture, como trabajan duro, son enfocados, desprendidos, dan todo para ganar partidos. Siempre me generó curiosidad saber qué les hacía únicos. En mi carrera, con los Bucks intentamos recrear eso, una cultura para hacer el trabajo sin que te importe quién se lleva los reflectores. Creo que cuando comencé a jugar baloncesto, el Big Three (LeBron, Bosh y Wade), crecí con esa era y sé las expectativas que tienen. Me encanta la presión, prospero en la presión y la necesito en esta etapa de mi carrera para llegar al siguiente nivel, tenía que salir de mi zona de confort y todo eso lo encuentro en Miami. Tenemos mentalidad similar. No lo pensé. Estoy emocionado de estar aquí”.

Junto a Giannis, también fue presentado Bobby Portis, quien llega a Miami en el traspaso que mandó a Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. y Kasparas Jakucionis, además de selecciones de primera ronda del Draft del 2030, 2031 y 2033, además de una segunda ronda en 2033.

Antetokounmpo fue campeón en 2021, pero las lesiones propias, de Khris Middleton y de Damian Lillard hundieron las siguientes campañas. Ahora llega a un equipo que tiene otro All Star en Bam Adebayo. Aunque firmaron a Tim Hardaway Jr., perdieron muchos jugadores de rotación. Andrew Wiggins y Davion Mitchell apuntan a ser los otros titulares, con Pelle Larsson, Nikola Jovic, Simone Fontecchio y Bobby Portis las cartas fuertes en la banca.

Giannis Antetokounmpo cambia de número en Miami | Megan Briggs/Getty Images via AFP

¿Por qué Giannis Antetokounmpo cambió el número 34 y usará el 7 con Miami Heat?

Giannis posó por primera vez con su nuevo jersey y aunque el número 34 estaba disponible, decidió que ese se quedara en Milwaukee, ya que usará el 7. Antetokoumpo explicó que usaba su anterior dorsal porque era el último dígito de los años de nacimiento de sus padres (su madre de 1963, su padre de 1964). Ahora los junta.

“Si sumas el 3 y el 4 da 7. Mi madre nació el 7 de abril. Por eso cambié mi número. La razón por la que cambié el número es que el 34 tiene tanto peso e historia y por respeto a la organización que me eligió en el Draft y para la que jugué por 14 años, dejo ese número ahí y comienzo un nuevo capítulo. Espero dejar mi marca en Miami y hacer que el 7 sea tan legendario como el 34. Es como cerrar un capítulo, mental y emocionalmente, con ese número. El 7 es luce bien, fresco, limpio. Vi a niños con ese número en la calle. Espero generar grandes momentos con ese número”.

Te puede interesar: