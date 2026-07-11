Victor Wembanyama firma extensión millonaria con Spurs rumbo a su futuro en la NBA

Wembanyama eligió una extensión de 252 millones con San Antonio y dejó abierta la posibilidad de construir un equipo competitivo

Spurs vence a Thunder en el Juego 7 | Jesse D. Garrabrant /Getty Images via AFP

Los San Antonio Spurs aseguraron el futuro de su principal figura. Victor Wembanyama llegó a un acuerdo con la franquicia para firmar una extensión de contrato, una negociación que mantiene al jugador francés como el eje del proyecto del equipo.

Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs llegaron a un acuerdo para extender su vínculo dentro de la NBA con un contrato por cinco temporadas y un valor de 252 millones de dólares, de acuerdo con información de ESPN.

El acuerdo corresponde a una extensión máxima para un jugador bajo contrato de novato e incluye una opción del jugador para la quinta campaña. Con este movimiento, la franquicia de San Antonio asegura la continuidad de una de sus principales piezas para los próximos años. “Familia Spurs, estoy aquí para quedarme. Lo que sea necesario”, publicó Wembanyama en sus redes sociales después de conocerse el acuerdo.

El contrato del jugador francés no cuenta con incrementos adicionales y se coloca como la tercera extensión más alta en la historia de la NBA para un jugador proveniente de un contrato de novato. Por encima aparecen los acuerdos de Cade Cunningham con Detroit Pistons y Evan Mobley con Cleveland Cavaliers, ambos por 269 millones de dólares.

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Wembanyama rechazó un contrato mayor para construir con Spurs

Aunque Wembanyama tenía la posibilidad de alcanzar una extensión con mayores incentivos económicos, el jugador decidió aceptar el 25 por ciento del tope salarial en lugar de una cifra cercana a los 303 millones de dólares mediante bonos adicionales.

La decisión fue tomada después de que el jugador y la organización analizaran diferentes escenarios de contrato. Según reportes, San Antonio puso sobre la mesa distintas opciones, incluyendo una extensión con el máximo disponible, pero finalmente ambas partes acordaron una estructura que permite mayor margen para construir el equipo alrededor del francés.

La directiva de los Spurs, encabezada por el presidente Peter J. Holt, el CEO R.C. Buford, el gerente general Brian Wright y el entrenador Mitch Johnson, viajó a París para reunirse con Wembanyama, su familia y sus representantes.

El jugador de 22 años quedó habilitado para negociar una extensión después de que San Antonio fuera eliminado por los New York Knicks en las Finales de la NBA. Tras el cierre de la temporada, Wembanyama regresó a Francia como parte de sus actividades fuera de las duelas.

Después de la eliminación, el francés habló sobre lo que significó la temporada para su crecimiento dentro de la liga. “Ha sido un año lleno de experiencias. No creo que pudiéramos haber aprendido más y ganado más experiencia en una sola carrera de playoffs y en una temporada”, comentó.

Wembanyama cerró una temporada con marcas históricas en la NBA

Durante la campaña 2025-26, Wembanyama recibió el reconocimiento como Jugador Defensivo del Año y terminó como líder de la liga en bloqueos. Además, fue incluido en el primer equipo All-NBA y disputó su segundo Juego de Estrellas, aunque por primera vez apareció como titular.

Con esa selección, se convirtió en el sexto jugador en la historia de los Spurs en iniciar un All-Star Game, uniéndose a nombres como George Gervin, Alvin Robertson, David Robinson, Tim Duncan y Kawhi Leonard.

It's official ✍️



We've signed @wemby to a multi-year contract extension! pic.twitter.com/SeSKtf7mlR — San Antonio Spurs (@spurs) July 10, 2026

En la temporada disputó 64 partidos y registró sus mejores números en puntos y rebotes, con promedios de 25 puntos, 11.5 rebotes y 3.1 asistencias por encuentro. El francés terminó como líder de la NBA en bloqueos con un promedio de 3.08 por partido, además de registrar 1.03 robos. Con esas cifras se convirtió en el séptimo jugador en la historia de la liga en promediar al menos 25 puntos, 10 rebotes y tres bloqueos en una misma temporada.

Wembanyama también consiguió 42 partidos con al menos 10 rebotes, 42 dobles-dobles y un triple-doble. El 30 de marzo estableció un registro al conseguir el doble-doble más rápido en la historia de la NBA, al sumar 10 puntos y 10 rebotes en 8 minutos con 31 segundos ante los Chicago Bulls.

Además, la quinteta titular conformada por Wembanyama, De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell y Julian Champagnie terminó la temporada con marca de 21-3 cuando compartieron cancha, ubicándose como la segunda mejor alineación de la liga por diferencial de puntos por posesión.

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