México cae ante Estados Unidos en su último duelo de la ventana clasificatoria rumbo al Mundial FIBA 2027

Los ’12 Guerreros’ ahora se enfocarán en preparar las próximas ventanas FIBA, previstas para agosto y noviembre

México perdió ante Estados Unidos en las eliminatorias para el Mundial 2027 | FIBA

La selección mexicana de baloncesto perdió este lunes 94-93 frente a Estados Unidos en un duelo correspondiente a la última ventana clasificatoria del Grupo A, disputado en el Gimnasio Marcelino González. A pesar de la derrota, el combinado nacional ya contaba con el boleto asegurado a la siguiente fase antes del inicio del partido.

El equipo estadounidense no contó con sus figuras habituales de la NBA, pero sí alineó a jugadores con experiencia reciente en la liga, como el pívot James Huff, ex Indiana Pacers, y el alero Torrey Craig, quien ha militado en varias franquicias de la competición estadounidense. Aun así, México mantuvo el ritmo durante los 40 minutos de juego.

Desde el arranque, los dirigidos por Omar Quintero tomaron la iniciativa y cerraron el primer cuarto con ventaja de cinco puntos (27-22). Sin embargo, Estados Unidos remontó en el segundo parcial, logrando abrir una brecha máxima de 11 unidades gracias a la profundidad de su plantilla.

El público local jugó un papel importante en los minutos finales, alentando a México y manteniéndolo a una posesión de distancia. Francisco “Paco” Cruz lideró el ataque mexicano, acercando al equipo a una sola canasta en los instantes decisivos, mientras Gael Bonilla falló un intento desde su propio campo al agotarse el reloj.

Quintero apostó por una rotación corta y cargó minutos a sus titulares, situación que se complicó tras la expulsión de Paul Stoll. A pesar del desgaste, Cruz registró 30 puntos, Bonilla 25 y Joseph Ávila 19, consolidándose como los principales anotadores del equipo.

Con este resultado, México cerró su participación en la ventana con marca de 3-3, terminando en la tercera posición del Grupo A, junto a Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua. El desempeño del equipo mostró capacidad para competir de tú a tú frente a rivales de alto nivel.

El combinado nacional ahora se enfocará en preparar las próximas ventanas FIBA, previstas para agosto y noviembre, con el objetivo de sumar victorias que permitan mantener vivas las aspiraciones de clasificar al Mundial de 2027. La planificación y ajustes tácticos serán clave para que México mejore su rendimiento y consolide su lugar entre los equipos más competitivos del torneo.

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