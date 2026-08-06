David Alonso empieza a despedirse del Moto 2 en el GP de Gran Bretaña

El colombiano ya tiene su futuro asegurado, correrá con el Honda HRC Castrol en la élite del motociclismo.

David Alonso – Gold & Goose, Red Bull Content Pool, vía Reuters.

Solamente una temporada duró la actividad de David Alonso en el Moto 2, el piloto colombiano fue confirmado como nuevo deportista del Honda HRC Castrol y partir del 2027 correrá en el Moto GP, convirtiéndose en el primer ‘cafetero’ en participar de la élite del motociclismo mundial. Una noticia que alegró a todo el país y a Latinoamérica.

Este viernes 7 de agosto comenzarán las prácticas del GP de Gran Bretaña y esto dijo Alonso sobre su fichaje con Honda: “Ya es oficial. Estamos muy orgullosos y contentos con el contrato que hemos firmado. Firmar con Honda es un sueño hecho realidad. Es la marca más exitosa de la historia y la que más motocicletas vende en todo el mundo”.

“Estamos muy contentos”

“Seré como un piloto oficial, con una moto oficial, así que no hay mucha diferencia. Ambos son equipos profesionales de alto nivel. Dejaremos que ellos decidan” y “Volvemos a poner a Colombia en MotoGP y vamos con todo. Hacer que un país vuelva a soñar y representarlo también en la categoría reina es un sueño”, agregó.

“Creo que cuento con el apoyo tanto de Colombia como de España para dar el salto a Moto GP. A la gente le encantó la noticia; además me ayuda a seguir adelante y creo que va a ser genial”, reseñó el piloto sobre los mensajes que ha recibido de su país.

Calendario que resta en el Moto 2 2026:

9 de agosto | Silverstone Circuit – GP de Gran Bretaña.

30 de agosto | Motorland Aragón – GP de Aragón, España.

13 de septiembre | Misano Marco Simoncellii – GP de San Marino.

20 de septiembre | Red Bull Ring – GP de Austria.

4 de octubre | Mobility Resort Motegi – GP de Japón.

11 de octubre | Pertamina Mandalika Circuit – GP de Indonesia.

25 de octubre | Phillip Island – GP de Australia.

1 de noviembre | Sepang International Circuit – GP de Malasia.

8 de noviembre | Lusail International Circuit – GP de Catar.

22 de noviembre | Autódromo Internacional do Algarve – GP de Portugal.

29 de noviembre | Circuit Ricardo Tormo – GP de Valencia, España.

Clasificación general del Moto 2

David Alonso consiguió su primera victoria en el Moto 2 el pasado 28 de junio en el Gran Premio de Países Bajos, en una maniobra majestuosa a falta de un par de curvas el piloto colombiano, rendimiento que acaparó aún más al Honda HRC Castrol para hacerse con los servicios del joven piloto por un par de temporadas en la élite del motociclismo.

Manuel González | 195.5 puntos. Izan Guevara | 144 puntos. Senna Agius | 136 puntos. David Alonso (COL) | 116 puntos. Daniel Holgado | 115 puntos.

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