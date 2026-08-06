Futuro próximo: Batista revela qué jugadores gustaron de la sub 20 de Costa Rica

El entrenador ve con proyección a varios juveniles.

Bocha Batista inició su ciclo | IG: fedefutbolcrc

El Premundial sub 20 de la Concacaf clasificatorio para el Mundial de la categoría a jugarse desde septiembre próximo en Azerbaiyán y Uzbequistán está llegando a su fin y uno de los seleccionados que logró el gran objetivo fue Costa Rica. Tras superar a Haití por penales, se clasificó a las semifinales de la competencia garantizando así su boleto a la cita máxima.

Si bien aún resta conocer si podrá también ser finalista y meterse en los Juegos Olímpicos sub 23, gran parte del trabajo está hecho y supone un desafío y alegría grande para el pueblo de Costa Rica. Cabe recordar, que el seleccionado mayor se quedó sin Mundial 2026 y que la sub 20 hiciera lo propio habría significado un duro golpe, por lo que se celebró y mucho el boleto.

El caso fue que Fernando Batista, director técnico del seleccionado mayor, estuvo acompañando a la sub 20 durante su desafío y en diálogo con Clarosports, contó quiénes fueron los jugadores del equipo que le llamaron la atención, y aprovechó la ocasión para aclarar que por nombrarlos, no quiere decir que ya estén listos para ser parte del futuro inmediato.

“En primer lugar, nombrar jugadores muchas veces puede generar confusión y que se crea que puede jugar próximamente. Dicho esto, un lateral derecho, Sosa, gustó por esa agresividad, esa fuerza; también algunos volantes como Hernández, el delantero Garro, mismo Palmer, Alarcón, Sibaja, que está teniendo minutos en Herediano…

En esa misma línea, el experimentado estratega advirtió que no por nombrados, ya están listos para dar el salto: “Son jugadores que hay que seguirlos y que no quiere decir que estén para ahora, pero seguirlos para cuando se de la posibilidad que puedan ir al predio y que entrenen con la mayor, pero siempre dejándoles en claro que ellos son el futuro”.

Lo que sigue para Costa Rica en materia de seleccionado mayor es la Liga de Naciones de la Concacaf. Pensando en dicha competencia el plan del cuerpo técnico es intentar darle vida a los más jóvenes, no necesariamente los que incluyen el sub 20, sino a los de la sub 23 que vienen de tener un duro torneo en los Juegos Centroamericanos 2026.

El caso fue que Batista abrió el juego a que los más jóvenes y por ende, el futuro del seleccionado, continúe trabajando con seriedad y esfuerzo ya que serán seguidos, y por ende tendrán oportunidades de mantener y elevar el nivel.

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