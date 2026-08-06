Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado natación artística finales rutina libre varonil y femenil en directo

Las finales de rutina libre varonil y femenil de natación artística en Santo Domingo 2026 se viven en directo por Claro Sports con México entre los aspirantes al podio este jueves

La natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entra en una jornada decisiva con las finales de las rutinas libres individuales. La competencia femenil está programada para las 18:00 horas de República Dominicana, 16:00 del centro de México, mientras que la definición varonil comenzará una hora después en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

En la rama varonil, las miradas estarán sobre el mexicano Diego Villalobos y el colombiano Gustavo Sánchez, protagonistas del podio en la rutina técnica. Sánchez conquistó el oro con 227.6908 puntos, seguido por Villalobos con 223.8658, por lo que ambos vuelven a perfilarse como candidatos en la lucha por las medallas de la modalidad libre.

La jornada también contará con la final femenil, en la que México buscará mantener su protagonismo por medio de una generación encabezada por atletas como Itzamary González, campeona panamericana de solo libre durante su preparación rumbo a Santo Domingo. Sigue en vivo las rutinas, puntuaciones, resultados y la entrega de medallas a través de la señal y las plataformas digitales de Claro Sports.

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