Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado gimnasia artística finales por aparatos femenil y varonil en directo

Disfruta les cinco finales que tendremos para ti a través de la multiplataforma de Claro Sports

Disfruta en vivo y online por Claro Sports las finales de la gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde los representantes de la región buscarán subir al podio en una jornada decisiva dentro del Pabellón de Gimnasia.

En la rama femenil se disputarán las medallas en la viga de equilibrio y la prueba de suelo, mientras que los hombres competirán en salto, barras paralelas y barra horizontal. Sigue cada rutina, calificación y definición de preseas a través de Claro Sports.

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